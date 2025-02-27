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Пинчук выложила доказательства измен Чобаняна

Ирина Пинчук (Фото: Instagram*/pinchuk_official)

Ирина Пинчук (Фото: Instagram*/pinchuk_official)

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук выложила в сеть доказательства измен своего мужа Арая Чобаняна. Как пишет Super, позже она их удалила, однако журналисты все же раскопали скриншоты переписок.
Судя по контексту переписки 2022 года, мужчина флиртовал со своей знакомой Анной. Молодые люди говорили о первой встрече и интиме, а также скидывали друг другу совместные снимки в том числе с элементами эротики.

Обозреватели выяснили, что Анна родилась в Ростове в 2000 году, а с Чобаняном познакомилась в 2017-м.

«[Мы] переспали, когда [мне] уже было 18 лет», — писала Анна Чобаняну.
Журналисты резюмировали, что Чобанян, исходя из переписки, хотел встретиться с Анной, будучи женатым на Ирине.

О грядущем разводе Пинчук с Чобаняном стало известно 24 февраля.

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«Королева марафонов» Блиновская сделала заявление перед оглашением приговора
Блиновская заявила о раскаянии перед оглашением приговора
27 февраля 2025, 16:53

Елена Блиновская (Фото: Instagram*/elena_blinovskaya)

«Королева марафонов» Елена Блиновская заявила о своем раскаянии в рамках сегодняшнего судебного заседания в Савеловском суде и попросила не исключать возможность применить в ее случае статью об отсрочке отбывания наказания. Об этом пишет StarHit.
«Раскаиваюсь. (…) Я прошу даже в случае самого сурового наказания не исключать возможность применения 82 статьи УК РФ, потому что в первую очередь, конечно, моя главная обязанность — это быть рядом с собственными детьми, и заниматься непосредственно ими», — сказала Блиновская в последнем слове.
Она подчеркнула, что старший сын учится в девятом классе, дочери скоро будет пять лет, а еще в средней школе учатся близнецы.

Блиновскую арестовали весной 2023 года, подозревая в уклонении от уплаты налогов. На сегодня ее задолженность составляет примерно 1,2 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, за что модель Светлана Бондарчук обиделась на Наталью Водянову.

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«Я ожидала»: за что Бондарчук обиделась на Водянову
Бондарчук обиделась на Водянову за то, что та не пригласила ее на вечеринку
27 февраля 2025, 16:32

Светлана Бондарчук (Фото: Instagram*/a030aa)

Российская модель Светлана Бондарчук обиделась на свою коллегу по цеху Наталью Водянову за то, что та не пригласила ее на вечеринку в Дубай по случаю 20-летия благотворительного фонда «Обнаженные сердца». Как пишут бьюти-обозреватели, женщины раньше дружили.
«Мы снимали обложки, делали спецпроекты (…) с радостью приняли «Обнаженные сердца… (…) И, конечно, я ожидала, что буду в списке гостей», — приводит слова Бондарчук 7Дней.ru.
Бондарчук поясняла, что, когда была главредом журнала Hello!, издание оказывало поддержку проектам Водяновой.

«Но, видимо, в этой ситуации были другие приоритеты», — резюмировала Бондарчук, добавив, что сильно расстроилась на фоне произошедшего.
Ранее сообщалось, за что бизнесвумен Мария Погребняк осудила рэпера Натана.

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«Очень некрасиво»: Волочковой не понравились резиновые маски в виде ее головы
Волочкова не оценила маски в виде ее головы, продающиеся на маркетплейсах
27 февраля 2025, 16:11

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не знала о продаже резиновых масок в виде ее головы и лица на маркетплейсах, и возмутилась очередным попыткам ушлых людей заработать деньги на ее персоне.
«Я вообще не в курсе, что это за маски, меня никто об этом не предупреждал. Я считаю, что это очень некрасиво, потому что если бы у меня спросили и сделали бы красивую маску, то я, может быть, и против не была. Уже не впервые в моей жизни такое, что и футболки с моим изображением выпускали и пускали в продажу, и даже меня не предупредили», — посетовала Волочкова в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, ушлые люди зарабатывают деньги на имени балерины, которое она годами зарабатывала ежедневным трудом.

Кроме Волочковой в продаже на маркетплейсах также можно встретить маски с лицами Валерия Меладзе, Михаила Шуфутинского и Юрия Шатунова. При этом наибольшей популярностью у россиян пользуется маска Леонида Якубовича.

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Алкогольная зависимость или проклятие группы: почему на самом деле умер солист «Иванушки International» Олег Яковлев
27 февраля 2025, 16:11

Олег Яковлев (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

Когда Олег Яковлев пришел в «Иванушки International», его не приняли. Поклонницы буквально избили певца на одном из выступлений. Однако спустя время группу без него уже не представляли, а уход Яковлева из коллектива стал неожиданным.
О том, что стало причиной гибели певца, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Олег Жамсараевич Яковлев родился 18 ноября 1969 года в Монголии. Его родители встретились в воинской части, где мать работала учительницей русского языка, а отец проходил срочную службу. После нескольких встреч женщина забеременела. Военно-полевой суд обязал мужчину жениться, однако этого не захотела мать Яковлева.

Когда Олегу было восемь лет, он вместе с матерью и тремя сестрами переехал в Бурятию, где и пошел в школу. Параллельно он обучался игре на фортепиано и занимался в спортивных секциях. Через некоторое время семья перебралась в Иркутскую область. Олег получил звание кандидата с мастера спорта по легкой атлетике и продолжал заниматься музыкой.

Карьера Олега Яковлева


После окончания школы будущий певец поступил в местное театральное училище. Получив специальность «актер театра кукол» в Иркутском театральном училище, Яковлев поступил в ГИТИС в мастерскую народной артистки СССР Людмилы Касаткиной

Будучи студентом, Олег снялся в фильме «Сто дней до приказа», на театральной сцене сыграл короля Лира, работал с Любовью Полищук, Максимом Сухановым. По окончании учебного заведения Армен Джигарханян пригласил его в свой театр. Там Яковлев играл в спектаклях «Казаки», «Двенадцатая ночь», «Лев Гурыч Синичкин», снялся в клипе Аллы Пугачевой на песню «Речной трамвайчик». Примечательно, что Джигарханяна артист считал вторым отцом.

В 90-е году ему не хватало зарплаты театрального актера. Некоторое время молодой человек совмещал театральные репетиции с работой дворником, чтобы иметь свой угол в столице.

«Иванушки International»


В 1995 году продюсер Игорь Матвиенко основал поп-группу «Иванушки International», в которую вошли Игорь Сорин, Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов. Одна из их первых песен «Тучи» возглавила хит-парады и сделала начинающих певцом суперзвездами. В 1997 году Игорь Сорин решил покинуть коллектив, и Матвиенко позвал на его место Яковлева — тот записал композицию «Белый шиповник» из рок-оперы «Юнона и Авось» на кассету, которую отправил в продюсерский центр Игоря Матвиенко.

Олега взяли в группу в 1998 году, однако фанаты восприняли его приход враждебно: на выступлениях группы зачастую скандировали имя Сорина, а на одном из них даже побили певца. Тем не менее группа продолжала выступать уже с новым солистом. Постепенно поклонники приняли Олега — он покрасился и стал новым светленьким из «Иванушек».

Участники группы «Иванушки International» (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Впоследствии начали выходить новые хиты «Иванушек»: «Беги», «Речи», Золотые облака«, «Снегири», «Тополиный пух». Яковлев исполнял главные партии.

Спустя время состав, в который вошли «светленький» Олег Яковлев, «рыжий» Андрей Григорьев-Апполонов и «темненький» Кирилл Андреев, начал считаться золотым. В таком виде они просуществовали 15 лет.

Сольная карьера Олега Яковлева


В 2013 году Олег Яковлев решил начать сольную карьеру. Продюсер «Иванушек International» поддержал его и даже разрешил исполнять хиты группы на концертах, но артист не воспользовался этим и никогда не исполнял что-либо из репертуара коллектива.

Сольная карьера светленького из «Иванушек» развивалась со скрипом. Музыкант не опускал руки и продолжал писать песни и давать концерты. В какой-то момент Яковлев стал искать спасение в алкоголе. Вскоре это переросло в зависимость, которая привела к циррозу печени. Бросить пить музыкант так и не смог.

Внезапная смерть и слухи о проклятии


Летом 2017 года в прессе появилась информация, что Олега Яковлева госпитализировали в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. Причиной стал цирроз печени и возникшая параллельно пневмония.

29 июня 2017 года 47-летний певец скончался от остановки сердца. Тело кремировали, прах захоронили на Троекуровском кладбище.

Олег Яковлев (Фото: Инстаграм* @sashakutsevol)

Сразу же после кончины артиста пошли слухи о проклятии в группе «Иванушки International». Проводили параллели со смертью Игоря Сорина, который ушел из жизни спустя несколько месяцев после того, как покинул музыкальный коллектив. Сорин упал с балкона в 1998 году, когда ему было 28 лет. То есть оба солиста группы умерли после ухода из «Иванушек», а также оба были Скорпионами по гороскопу. Экстрасенсы били тревогу, что на группе лежит порча.

Самые смелые «эксперты» твердили, что Олега приворожила женщина. Приворот со временем превратился в порчу, который привел к гибели. Коллеги певца не верили в мистику. Продюсер Игорь Матвиенко заявил, что, к сожалению, люди часто умирают от цирроза печени и алкогольной зависимости.

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Буйнов вышел на связь после ДТП в Подмосковье
Буйнов принес извинения пострадавшей в ДТП пенсионерке
27 февраля 2025, 15:55

Александр Буйнов (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певец Александр Буйнов извинился перед пострадавшей в ДТП с его участием пенсионеркой. Исполнитель песни «Пусть» опубликовал сообщение в личном Telegram-канале.
«Я искренне приношу свои извинения пострадавшей. Спасибо сотрудникам ГИБДД и медицинским работникам, которые максимально быстро оказались на месте происшествия и оказали помощь Алле Николаевне. Многие СМИ начали спекулировать этой новостью, выдавая информацию, не соответствующую действительности», — написал Буйнов.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев ДТП писал, что Буйнов хотел «все порешать» и откупиться до приезда сотрудников Госавтоинспекции. Уточнялось, что инцидент произошел в подмосковной Апрелевке.

Сам Буйнов утверждал, что держит связь с родственниками женщины.

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