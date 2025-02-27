Пинчук выложила доказательства измен Чобаняна

Ирина Пинчук (Фото: Instagram*/pinchuk_official)
Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук выложила в сеть доказательства измен своего мужа Арая Чобаняна. Как пишет Super, позже она их удалила, однако журналисты все же раскопали скриншоты переписок.
Судя по контексту переписки 2022 года, мужчина флиртовал со своей знакомой Анной. Молодые люди говорили о первой встрече и интиме, а также скидывали друг другу совместные снимки в том числе с элементами эротики.
Обозреватели выяснили, что Анна родилась в Ростове в 2000 году, а с Чобаняном познакомилась в 2017-м.
О грядущем разводе Пинчук с Чобаняном стало известно 24 февраля.
Читайте также:
Ирина Пинчук после скандала неожиданно защитила изменившего ей мужа
«Думала, что умру»: Беркову избила звезда «Новых пацанок» Кристина Захарова
«Мне не нужна певица»: Прохор Шаляпин отказался вступать в отношения со звездой шоу-бизнеса
*Запрещен в РФ
Обозреватели выяснили, что Анна родилась в Ростове в 2000 году, а с Чобаняном познакомилась в 2017-м.
«[Мы] переспали, когда [мне] уже было 18 лет», — писала Анна Чобаняну.Журналисты резюмировали, что Чобанян, исходя из переписки, хотел встретиться с Анной, будучи женатым на Ирине.
О грядущем разводе Пинчук с Чобаняном стало известно 24 февраля.
Читайте также:
Ирина Пинчук после скандала неожиданно защитила изменившего ей мужа
«Думала, что умру»: Беркову избила звезда «Новых пацанок» Кристина Захарова
«Мне не нужна певица»: Прохор Шаляпин отказался вступать в отношения со звездой шоу-бизнеса
*Запрещен в РФ
Никита Кротов