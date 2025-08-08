В Петербурге задержали двух мужчин за сексуальное насилие над школьницами
В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин, подозреваемых в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
6 августа отец 15-летней девочки заявил в полицию Василеостровского района. По его словам, накануне утром в ТЦ на Малом проспекте неизвестный напал на его дочь. Полиция задержала 20-летнего безработного уроженца Дагестана.
7 августа мать 17-летней девушки сообщила, что на ее дочь напали в подъезде дома в 6-м микрорайоне Тихвина. Задержан 31-летний безработный житель Чечни, проживающий в регионе без регистрации.
Отмечается, что в отношении обоих мужчин решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
