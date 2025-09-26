Грумер из Сургута сделала той-пуделю необычную стрижку
Грумер из Сургута подстригла той-пуделю часть хвоста и не предупредила хозяйку. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.
Анна привела свою кудрявую собаку Кайли в салон Teddy Boo. После стрижки питомца вернули домой, но вскоре он стал бояться людей и прикосновений, отказывался от еды.
Наутро девушка заметила проблему и отвезла пуделя в ветеринарную клинику, а затем вновь обратилась в салон. Владелец Teddy Boo оплатил все расходы за лечение и вернул деньги Анне. По словам хозяйки, грумер объяснила произошедшее так:
«Я отрезала совсем чуть чуть, ничего страшного не произошло, я сразу всё обработала, поэтому решила не сообщать».