В пятизвездочном отеле Турции обрушился потолок

Mash: В пятизвездочном отеле Турции Transatlantik Hotel SPA обрушился потолок
Фото: istockphoto/naumoid

В турецком Гёйнюке в пятизвёздочном отеле Transatlantik Hotel SPA обрушился потолок. Об этом пишет телеграм-канал Mash.



В публикации говорится, что обломки упали на отдыхающих во время завтрака в ресторане. По словам подписчиков, большинство гостей отеля были россиянами.

О наличии пострадавших пока ничего неизвестно. По предварительной версии, причиной обвала стала повышенная влажность в помещении.

22 сентября сообщалось об обрушении потолка во время занятий в Казанском университете. Подробности в нашем материале.

