В Махачкале мужчина расстрелял бездомную собаку
Мужчина открыл огонь по бездомной собаке в Махачкале. сообщает телеграм-канал Mash Gor.
В микрорайоне Научный городок сначала раздались выстрелы, а затем вой. На шум из дома выбежала женщина, которая часто подкармливает местных дворняг. Она увидела ужасную картину: несчастное животное истекало кровью и корчилось от боли.
В итоге хвостатого отвезли в клинику, в которой обнаружили множество пулевых ранений в голову и челюсть. Сейчас ветеринары борются за его жизнь.
Отмечается, что полиция в курсе ситуации. Живодера — 61-летнего мужчину — уже доставили в участок.
Ранее сообщалось, что в Новороссийске мужчина забил до смерти чихуахуа, которая лаяла на его дочь.
Читайте также: