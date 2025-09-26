Появились подробности в деле 16-летней погибшей королевы красоты в Бразилии

26 сентября 2025, 11:47

NTK: В Бразилии 16-летняя королева красоты погибла после двух бутылок водки

Фото: istockphoto/Thales Antonio

В Бразилии при невыясненных обстоятельствах скончалась 16‑летняя Габриэлли Морейра из штата Сеара. Об этом сообщает Need To Know (NTK).