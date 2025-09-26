Появились подробности в деле 16-летней погибшей королевы красоты в Бразилии
В Бразилии при невыясненных обстоятельствах скончалась 16‑летняя Габриэлли Морейра из штата Сеара. Об этом сообщает Need To Know (NTK).
Инцидент произошёл 18 сентября в родном городе девушки, Педра‑Бранка. Вместе с подругой и двумя знакомыми она зашла в строящийся дом, где через некоторое время почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Вызванная скорая не сумела её спасти. Отец погибшей приехал на место, когда врачи ещё проводили реанимацию.
На стройке обнаружили две бутылки водки, одна пустая, в другой осталось немного напитка. У Габриэлли были царапина на подбородке и синяк на руке. Подруга рассказала, что девушка заходила в тёмную комнату с молодым человеком, которого называла бойфрендом, и вышла оттуда спустя примерно 25 минут, крича.
Молодой человек утверждает, что ей стало плохо в комнате, после чего состояние ухудшилось повторно и она упала без сознания.
Полиция ожидает результатов вскрытия, которые должны прояснить причины смерти. Морейра училась в школе и подрабатывала моделью. В 2025 году она была королевой фестиваля Cavalgada dos Vaqueiros в Педра‑Бранка, два года назад получила титул «Принцессы» этого же мероприятия.
