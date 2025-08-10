Грумер случайно отстриг ухо мальтийской болонке в Москве
Грумер случайно отстриг ухо мальтийской болонке в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По словам владелицы пострадавшей собаки, она привела Фиби в салон «Собака-барабака». Стрижка питомца стоила 3500 рублей.
Согласно информации SHOT, болонку подозрительно долго не возвращали (около четырёх часов) и та громко скулила. Как утверждает женщина, Фиби ей отдали всю в крови.
Грумер заявил, что случайно повредил собаке сосуд и не смог сразу остановить кровотечение. В качестве временной меры он использовал глину для фиксации уха. При этом он не взял оплату с клиентки.
Когда женщина пришла домой, то обнаружила, что часть уха у питомца отсутствует. Теперь она планирует привлечь салон к ответственности за жестокое обращение с питомцем. Представители салона отказались от комментариев.
