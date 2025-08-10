Достижения.рф

Грумер случайно отстриг ухо мальтийской болонке в Москве

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Грумер случайно отстриг ухо мальтийской болонке в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



По словам владелицы пострадавшей собаки, она привела Фиби в салон «Собака-барабака». Стрижка питомца стоила 3500 рублей.

Согласно информации SHOT, болонку подозрительно долго не возвращали (около четырёх часов) и та громко скулила. Как утверждает женщина, Фиби ей отдали всю в крови.

Грумер заявил, что случайно повредил собаке сосуд и не смог сразу остановить кровотечение. В качестве временной меры он использовал глину для фиксации уха. При этом он не взял оплату с клиентки.

Когда женщина пришла домой, то обнаружила, что часть уха у питомца отсутствует. Теперь она планирует привлечь салон к ответственности за жестокое обращение с питомцем. Представители салона отказались от комментариев.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0