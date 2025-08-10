Достижения.рф

Страсть на краю обрыва: возлюбленные погибли во время секса в машине

В Бразилии пара погибла во время секса в машине, которая сорвалась с обрыва
Фото: iStock/LanaStock

Возлюбленные погибли во время секса в автомобиле. Об этом сообщает «Комсомольская правда».



Трагедия произошла в бразильском городе Венда-Нова-ду-Имигранте. 27-летняя Адриана Мачадо Рибейро и 31-летний Марконе да Силва Кардозо отправились на смотровую площадку для парапланеризма, чтобы побыть вдвоём.

Однако примерно в час ночи их автомобиль по неустановленной причине сорвался с обрыва. Как сообщили в полиции, на глубине около 100 метров машина ударилась о скалу, после чего пассажиров выбросило из салона. Автомобиль продолжил падение ещё на 300 метров и полностью разбился.

Тела погибших были обнаружены без одежды неподалёку от места падения.

По словам офицера полиции Альберто Роке Переса, руководящего расследованием, следов насилия обнаружено не было, а ручной тормоз автомобиля находился в активированном положении. Следствие считает, что причиной трагедии могли стать неосторожные движения внутри машины, из-за которых транспортное средство могло покатиться с обрыва.

Анастасия Чинкова

