Страсть на краю обрыва: возлюбленные погибли во время секса в машине
Возлюбленные погибли во время секса в автомобиле. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Трагедия произошла в бразильском городе Венда-Нова-ду-Имигранте. 27-летняя Адриана Мачадо Рибейро и 31-летний Марконе да Силва Кардозо отправились на смотровую площадку для парапланеризма, чтобы побыть вдвоём.
Однако примерно в час ночи их автомобиль по неустановленной причине сорвался с обрыва. Как сообщили в полиции, на глубине около 100 метров машина ударилась о скалу, после чего пассажиров выбросило из салона. Автомобиль продолжил падение ещё на 300 метров и полностью разбился.
Тела погибших были обнаружены без одежды неподалёку от места падения.
По словам офицера полиции Альберто Роке Переса, руководящего расследованием, следов насилия обнаружено не было, а ручной тормоз автомобиля находился в активированном положении. Следствие считает, что причиной трагедии могли стать неосторожные движения внутри машины, из-за которых транспортное средство могло покатиться с обрыва.
