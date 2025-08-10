В Туле таксиста-мигранта приговорили к 400 часам работ за интим со школьницей
В Туле таксисту-мигранту вынесли приговор за интим со школьницей. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Мужчина подвозил девушку, не достигшую 16 лет. В пути они разговорились, и беседа перетекла в обсуждение возможности снять квартиру на ночь. Школьница согласилась.
В квартире между ними произошло несколько половых актов по взаимному согласию. Через некоторое время несовершеннолетней стало плохо. Она обратилась к врачу и рассказала обо всем матери.
Мигрант признал свою вину. Суд назначил ему 400 часов обязательных работ.
