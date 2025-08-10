Достижения.рф

На побережье Одесской области при взрыве двух мин погибли три человека

Фото: iStock/DmitryPK

Женщина и двое мужчин погибли в результате двух взрывов на побережье Одесской области на юге Украины. Об этом пишут украинские СМИ.



Конкретное место происшествия не уточняется. Ранее украинские СМИ сообщали, что взрывы произошли в зоне, где купание запрещено, неподалеку от курортного поселка Затока.

После того как ВСУ установили минные заграждения в Чёрном море, многие мины, оторванные штормом, до сих пор перемещаются по акватории.

До этого сообщалось, что в Одессе около пляжа с купающимися произошел взрыв. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

