Три пробуренные скважины на шахте «Пионер» показали наличие большого объема воды

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На руднике «Пионер» в Приамурье, где произошел обвал и под землей остались заблокированы горняки, в трех скважинах нашли большое количество воды. Об этом информирует пресс-служба МЧС в Телеграм-канале.
18 марта на руднике «Пионер», входящем в АО «Покровский рудник» в Амурской области, произошло обрушение, в результате чего под завалами оказались 13 горняков. Сотрудникам МЧС удалось расчистить выработки, по которым под землю поступает воздух. Обстановка осложняется значительным притоком грунтовых вод.
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