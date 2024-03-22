Стало известно, на какой глубине находились заблокированные на руднике «Пионер»

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Последнее зафиксированное местоположение застрявших под завалами на руднике «Пионер»находилось на глубине 147 метров. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
При этом точное местонахождение людей на данный момент не определено. Чтобы обнаружить застрявших горняков, специалисты бурят две скважины с поверхности — на 205 и 262 метров. По предварительным данным, вторая будет завершена в субботу, 23 марта. Известно, что глубина шахты достигает 295 метров.
Обвал горных пород произошел на золотодобывающем руднике 18 марта в Амурской области. По информации МЧС, под землей находятся 13 человек. 20 марта дополнительная группа спасателей и инженеров прибыла в Благовещенск на спецборте МЧС России.
В регионе введен режим ЧС для мобилизации всех сил.
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Обвал горных пород произошел на золотодобывающем руднике 18 марта в Амурской области. По информации МЧС, под землей находятся 13 человек. 20 марта дополнительная группа спасателей и инженеров прибыла в Благовещенск на спецборте МЧС России.
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Алина Юрчак