«Ненужные страдания»: Женщина попыталась спрятать наркотики в собственной собаке

26 ноября 2025, 13:35

Австралийку оштрафовали на $1750 за попытку спрятать наркотики в собаке

Фото: Istock/Ирина Мещерякова

В Австралии женщина попыталась спрятать наркотики в теле своей собаки. Об этом сообщает Daily Mail.