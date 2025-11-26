«Ненужные страдания»: Женщина попыталась спрятать наркотики в собственной собаке
В Австралии женщина попыталась спрятать наркотики в теле своей собаки. Об этом сообщает Daily Mail.
Полиция заметила автомобиль Триши Наусседат, когда та выезжала с парковки торгового центра. Когда офицеры сообщили о намерении осмотреть машину, женщина достала пакет из бюстгальтера и попыталась вставить его своей собаке в анальное отверстие.
Судья Эндрю Моган оштрафовал Наусседат на 1750 долларов за причинение животному «ненужных страданий». Помимо этого, суд обязал её выплатить 20 238 долларов судебных издержек. Женщине предъявили обвинения в отказе от медицинского освидетельствования и хранении запрещённого вещества.
Таксу изъяли зоозащитники, и теперь она живёт в новой семье. Несмотря на требование активистов запретить женщине заводить животных, суд его отклонил, и Наусседат уже завела новую собаку.
Читайте также: