Альпинист погиб при восхождении на пик МНР в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии при восхождении на пик МНР (Монгольской Народной Республики) погиб альпинист. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Двое туристов совершали подъем в связке, когда оба сорвались вниз. Один из них скончался от травм, поиски его напарника продолжаются. Спасатели обследуют склон, для работы на котором требуется специальное альпинистское снаряжение.
Пик Монгольской Народной Республики — потухший вулкан, состоящий из трех вершин. Подняться на него можно только с использованием кошек, ледорубов и касок. Вершина Адыл-Су высотой 3700 метров пользуется большой популярностью среди экстремалов.
Ранее сообщалось, что альпинист Константин Смирнов лишился пальцев на левой руке во время восхождения на восьмитысячник в Непале. На обратном пути гид бросил его одного на высоте около 7,9 км.
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