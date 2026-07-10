Выяснилась судьба одного из сорвавшихся с пика горы МНР альпинистов
Один из сорвавшихся с пика горы Монгольской народной республики альпинистов скончался. Об этом пишет Mash.
Они сорвались с высоты во время восхождения. Второй выжил, его доставили в больницу в критическом состоянии.
По данным источника, пострадавший провёл более двух часов на склоне с множественными переломами рядом с телом погибшего напарника. Спасатели прибыли на место и вручную эвакуировали обоих, после чего выжившего оперативно госпитализировали.
Известно, что оба альпиниста имели серьёзный опыт, однако конкретный маршрут, для прохождения которого требовалось специализированное снаряжение, они предварительно не изучили в должном объёме. Мужчины были соединенными страховочной верёвкой — один из них оступился и потянул за собой второго, что и привело к одновременному падению. Обстоятельства происшествия уточняются.
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