Турист-серфер погиб во время спасения своего друга в Австралии

The Sun: Турист-серфер утонул в попытке спасти тонущего друга в Австралии

Британский турист и его 43‑летний друг погибли, попытавшись спасти друг друга на волнах у побережья австралийского Мельбурна. Об этом пишет газета The Sun.





Трагедия произошла 22 октября недалеко от пирса Франкстон: 36‑летний британец решил заняться серфингом при неблагоприятной погоде — порывы ветра в тот день достигали 128 км/ч.



По данным следствия, у отдыхающего был небольшой опыт в серфинге. Когда его доска сломалась, он впал в панику. Его 43‑летний друг бросился в воду попытаться помочь, но оба мужчины утонули.



Сильный ветер осложнил операцию — спасателям пришлось привлечь полицейский вертолёт.





«Погодные условия [в тот день] не являлись подходящими для серфинга в воде независимо от того, есть у вас опыт или нет», — заявила инспектор.