В МВД высказались о пропаже рыбака в районе поисков семьи Усольцевых
МВД опровергло пропажу рыбака в районе поисков семьи Усольцевых
В управлении МВД России по Красноярскому краю сообщили, что сведения о пропавшем в районе поисков семьи Усольцевых 54-летнем рыбаке не соответствуют действительности.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил о пропаже мужчины на реке Мана в Партизанском районе, в 10 км от места пропажи семьи.
«Распространённая в ряде источников информация о том, что место пропажи мужчины совпадает с примерной зоной поисков семьи Усольцевых, не соответствует действительности. Отдаленность участков поиска друг от друга составляет порядка 60 километров», — уточнили в ведомстве.Отмечается, что мужчина отправился на рыбалку 18 октября на резиновой лодке и пропал в тот же день. После неудачных попыток найти его самостоятельно родственники обратились в полицию. С 21 октября поисками занимаются сотрудники полиции, МЧС и волонтёры. В настоящее время нашли лишь лодку пропавшего, которая находилась на берегу. Поиски осложняются неблагоприятными погодными условиями и шугой на реке.