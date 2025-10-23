В МВД высказались о пропаже рыбака в районе поисков семьи Усольцевых

23 октября 2025, 19:47

МВД опровергло пропажу рыбака в районе поисков семьи Усольцевых

Фото: iStock/Mykhailo Tamakhin

В управлении МВД России по Красноярскому краю сообщили, что сведения о пропавшем в районе поисков семьи Усольцевых 54-летнем рыбаке не соответствуют действительности.





Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил о пропаже мужчины на реке Мана в Партизанском районе, в 10 км от места пропажи семьи.





«Распространённая в ряде источников информация о том, что место пропажи мужчины совпадает с примерной зоной поисков семьи Усольцевых, не соответствует действительности. Отдаленность участков поиска друг от друга составляет порядка 60 километров», — уточнили в ведомстве.