Группа хулиганов избила девушку, не уступившую им место в троллейбусе
Группа хулиганов избила 19-летнюю девушку в троллейбусе в Новосибирске. Об этом сообщает телеграм-канал АСТ-54 Black.
Инцидент произошел на остановке «Коммунстроевская» на улице Кирова. Неизвестные оскорбляли пассажирку и требовали уступить им место, хотя рядом были свободные сиденья. Когда девушка начала снимать происходящее на телефон, один из хулиганов ударил ее кулаком в нос. Пострадавшей расцарапали руки и лоб, а также сломали дорогие очки. За нее вступился мужчина, также находившийся в салоне.
Позже пассажирка вышла на остановке «Октябрьский универмаг», но хулиганы выбежали за ней следом. Девушка успела вернуться в троллейбус, и водитель закрыл двери. По словам родных, пострадавшая весь день была в шоковом состоянии.
По словам местных жителей, эта компания уже несколько дней терроризирует людей в общественном транспорте. По факту произошедшего проводится проверка.
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