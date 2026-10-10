Группа хулиганов избила девушку, не уступившую им место в троллейбусе

10 октября 2026, 11:32

В Новосибирске группа хулиганов избила девушку из-за места в троллейбусе

Фото: iStock/PeopleImages

Группа хулиганов избила 19-летнюю девушку в троллейбусе в Новосибирске. Об этом сообщает телеграм-канал АСТ-54 Black.