Туриста с травмой ноги эвакуировали с горы в российском регионе
Спасатели эвакуировали туриста, получившего травму во время похода на гору Ливадийскую в Шкотовском округе Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона в мессенджере Max.
По данным ведомства, семья из трех человек отправилась в поход, а во время спуска молодой человек повредил ногу и не смог идти дальше. За помощью к сотрудникам экстренных служб обратилась его мать.
Прибывшие на место спасатели нашли пострадавшего в труднодоступной гористой местности. В темноте они закрепили мужчину на носилках и спустили его к подножию горы. От госпитализации и дополнительной медицинской помощи путешественник отказался.
Ранее сообщалось, что россиянина экстренно спустили с лестницы «Храма Тигровой пещеры» в Таиланде.
Читайте также: