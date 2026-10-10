Туриста с травмой ноги эвакуировали с горы в российском регионе

10 октября 2026, 08:24

В Приморье спасатели эвакуировали туриста с травмой ноги с горы Ливадийской

Фото: iStock/Akacin Phonsawat

Спасатели эвакуировали туриста, получившего травму во время похода на гору Ливадийскую в Шкотовском округе Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона в мессенджере Max.