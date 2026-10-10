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Туриста с травмой ноги эвакуировали с горы в российском регионе

В Приморье спасатели эвакуировали туриста с травмой ноги с горы Ливадийской
Фото: iStock/Akacin Phonsawat

Спасатели эвакуировали туриста, получившего травму во время похода на гору Ливадийскую в Шкотовском округе Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона в мессенджере Max.



По данным ведомства, семья из трех человек отправилась в поход, а во время спуска молодой человек повредил ногу и не смог идти дальше. За помощью к сотрудникам экстренных служб обратилась его мать.

Прибывшие на место спасатели нашли пострадавшего в труднодоступной гористой местности. В темноте они закрепили мужчину на носилках и спустили его к подножию горы. От госпитализации и дополнительной медицинской помощи путешественник отказался.

Ранее сообщалось, что россиянина экстренно спустили с лестницы «Храма Тигровой пещеры» в Таиланде.

Лидия Пономарева

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