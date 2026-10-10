Столкновение 10 автомобилей в Подмосковье привело к трагедии

10 октября 2026, 09:09

РЕН ТВ: в Подмосковье в массовом ДТП погиб один человек

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Один человек погиб, еще один пострадал в массовом ДТП на Дмитровском шоссе в Московской области. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.