Столкновение 10 автомобилей в Подмосковье привело к трагедии
Один человек погиб, еще один пострадал в массовом ДТП на Дмитровском шоссе в Московской области. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
Смертельная авария 10 октября произошла в районе деревни Сухарево, где столкнулись десять автомобилей. По предварительным данным, травмы получил ребенок.
В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, включая спасателей и медиков. Теперь правоохранителям предстоит выяснить все причины и обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что в Камчатском крае несовершеннолетний мотоциклист съехал с проезжей части, врезался в дорожный знак и погиб до приезда скорой помощи.
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