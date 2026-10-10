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Столкновение 10 автомобилей в Подмосковье привело к трагедии

РЕН ТВ: в Подмосковье в массовом ДТП погиб один человек
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Один человек погиб, еще один пострадал в массовом ДТП на Дмитровском шоссе в Московской области. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.



Смертельная авария 10 октября произошла в районе деревни Сухарево, где столкнулись десять автомобилей. По предварительным данным, травмы получил ребенок.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, включая спасателей и медиков. Теперь правоохранителям предстоит выяснить все причины и обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае несовершеннолетний мотоциклист съехал с проезжей части, врезался в дорожный знак и погиб до приезда скорой помощи.

Лидия Пономарева

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