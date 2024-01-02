Группа людей до смерти забила мужчину на улице в Красногорске.

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Группа неизвестных до смерти забила жителя поселка Архангельское в подмосковном Красногорске в новогоднюю ночь, передает РЕН ТВ, ссылаясь на свой источник.
Уточняется, что фигуранты напали на 59-летнего мужчину и его 23-летнего сына прямо во дворе их дома.
Инцидент произошел утром 31 декабря, у отца с сыном возник конфликт с неизвестными, в результате которого фигуранты напали на родственников.
После потасовки, 23-летний сын увидел, что его отец не подает признаков жизни. Приехавшие на место происшествия медики зафиксировали смерть мужчины. Для определения причины смерти организована экспертиза.
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Инцидент произошел утром 31 декабря, у отца с сыном возник конфликт с неизвестными, в результате которого фигуранты напали на родственников.
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Дана Игумнова