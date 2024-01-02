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Группа людей до смерти забила мужчину на улице в Красногорске

02 января 2024, 17:04
Фото: istockphoto / Oleg Elkov

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

Группа неизвестных до смерти забила жителя поселка Архангельское в подмосковном Красногорске в новогоднюю ночь, передает РЕН ТВ, ссылаясь на свой источник.
Уточняется, что фигуранты напали на 59-летнего мужчину и его 23-летнего сына прямо во дворе их дома.

Инцидент произошел утром 31 декабря, у отца с сыном возник конфликт с неизвестными, в результате которого фигуранты напали на родственников.


После потасовки, 23-летний сын увидел, что его отец не подает признаков жизни. Приехавшие на место происшествия медики зафиксировали смерть мужчины. Для определения причины смерти организована экспертиза.

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#конфликт
#жилой инцидент
#происшествия
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В Саратовской области ребенку оторвало петардой четыре пальца
02 января 2024, 17:50

Фото: istockphoto / stefanamer

В Красном Куте 12-летнему мальчику оторвало 4 пальца руки при запуске петарды.
Саратовские хирурги успешно провели операцию 12-летнему мальчику, которому петарда разорвала четыре пальца руки. Отметим, что это второй за минувшую новогоднюю ночь случай травмирования ребенка в области, передает областная детская клиническая больница в телеграме-канале.

Ранее, подобный инцидент произошел в поселке Заволжский Пугачевского района. В больницу поступил ученик девятого класса с ожогами, он их получил в результате неосторожного запуска салюта. Он у него взорвался в руке.

По данным медиков, подросток из Пугачевского района находится в реанимации областной детской больницы в тяжелом состоянии.

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#подросток
#ночь
#дед инцидент
#петарда
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Трое спортсменов-кикбоксёров найдены мёртвыми в Тверской области
02 января 2024, 17:34

Фото: istockphoto / Soumen Hazra

Среди погибших есть тренер региональной федерации кикбоксинга, мастер спорта международного класса и сын экс-депутата. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT».
Рядом с телами обнаружено несколько видов неизвестных таблеток и курительная трубка. Уточняется, что трое бойцов скончались в частном доме одного из них в деревне Глазково Калининского района.

Все трое занимались кикбоксингом. Найденные препараты отправлены на экспертизу. Специалисты также выясняют точную причину смерти. Отец погибшего хозяина дома, экс-депутат Васюковского сельского поселения Бежецкого района. Именно он нашел тела погибших и позвонил в полицию.

Идет проверка.

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#спортсмены
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Дед Мороз-педофил пытался похитить мальчика в отделении банка
02 января 2024, 17:15

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Дед Мороз с несколько странными наклонностями пытался похитить восьмилетнего ребёнка из отделения банка. Он соблазнял мальчика конфетами и подарками.
В отделение финансово-кредитной организации первоклассник пришёл с бабушкой. Воспользовавшись тем, что женщина отвлеклась на беседу с менеджером, незнакомый мужчина заговорил с ребёнком, передаёт телеграм-канал Mash. Он представился Дедом Морозом, а отсутствие бороды и шубы объяснил тем, что немного устал от праздничных трудов и решил отдохнуть.

Он похвалил мальчика за хорошую учёбу и примерное поведение в течение года и предложил тут же отправиться с ним за конфетами и подарками, которые положены такому чудесному ребёнку. Потом просто схватил мальчишку за руку и потащил к выходу. К счастью, быстро среагировала сотрудница банка: она буквально вырвала маленького школьника из рук извращенца. Тот сразу же убежал. Сейчас Деда Мороза на покое разыскивает полиция, чтобы сделать его заслуженный отдых более долгим.

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#педофилия
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В Тульской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись более 20 машин из-за непогоды
02 января 2024, 17:10

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Более 20 автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Тульской области из-за снегопада и плохой видимости. Об этом сообщили в ГИБДД.
Отмечается, что в результате аварии, по предварительным данным, никто не пострадал. ДТП произошло примерно в 13:10 мск на 270-м километре.

Обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в турецком городе Малатья пассажирский автобус перевернулся и попал в ДТП, в результате чего четыре человека погибли, еще 37 получили травмы. Известно, что среди них гражданами Турции являются 29 человек, гражданство остальных пассажиров не уточняли.

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#аварии
#сотрудники
#мир
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Солнечное гало появилось в небе над Подмосковьем
02 января 2024, 16:41

Фото: istockphoto/Chatri Attanatwong

Необычное оптическое явление появилось днём, 2 января, в небе над Московской области. Жители региона могли наблюдать солнечное гало или «зимнюю радугу», как его ещё называют.
Иногда этот необычный эффект также называют «три солнца», сообщает РИА Новости. Он представляет собой вторичное свечение вокруг солнца, некий отблеск правильной формы, обычно в виде круга или дуги. Ему способствует разреженный воздух, который бывает во время сильных морозов. С этим в Подмосковье было всё в порядке — столбик термометра опустился до минус 19 градусов.

Учёные различают несколько типов таких свечений, но все они возникают из-за обилия ледяных кристаллов в перистых облаках в верхних слоях атмосферы, как правило, на высоте от пяти до десяти километров. Иногда свет, который отражается и преломляется этой ледяной взвесью, распадается в спектр, что делает гало очень похожим на радугу.

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#мороз
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Серия мощных и загадочных взрывов произошла в Нью-Йорке - видео
02 января 2024, 16:20

Фото: istockphoto/sborisov

Серия мощных взрывов неизвестного происхождения сотрясла Нью-Йорк. Со слов очевидцев, разрывы были такой силы, что десятки домов на острове Рузвельта в проливе Ист-Ривер шатались, словно во время землетрясения.
Некоторые горожане утверждали также, что взрывы напоминали подземные толчки необычайной силы, передаёт телеграм-канал Mash. После детонации неведомого взрывного устройства начался пожар. Над местом взрывов непрерывно кружат вертолёты. Люди из всех близлежащих домов эвакуированы. Точное количество пострадавших в настоящее время находится в стадии уточнения.

Специалисты экстренных служб делают всё возможное, чтобы выяснить обстоятельства и точную причину взрывов. Многие американские блогеры уже высказали предположение, что речь может идти о террористической атаке.






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#нью-йорк
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В Вильнюсе после серии взрывов загорелся жилой дом
02 января 2024, 16:02

Фото: istockphoto/Distortion Media

В столице Литвы Вильнюсе возник сильный пожар в многоквартирном жилом доме. Пятиэтажное здание загорелось после череды взрывов неясного происхождения.
По словам представителя противопожарно-спасательного департамента литовской столицы Эдиты Зданявичене, пожар охватил несколько квартир на четвёртом и пятом этажах. Данных о погибших и точном количестве пострадавших в результате чрезвычайного происшествия пока нет. Известно, что пять человек доставлено в больницу. Представитель экстренной службы сообщила, что их госпитализация была произведена в «профилактических целях».

Сообщается также, что взрывы произошли такой силы, что их звук был слышен на расстоянии до километра от пострадавшего здания. Часть жителей дома эвакуировали, в том числе с помощью высотной лестницы. Стоит вопрос о размещении людей, так как в строении, по словам спасателей, повреждены несущие конструкции.

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#литва
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Подросток насмерть замерз в Измайловском парке в Москве
02 января 2024, 15:42

Фото: istockphoto / gorodenkoff

В Москве 16-летний подросток насмерть замерз в Измайловском парке 31 декабря, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.
Днем 31 декабря ученик московского лицея вышел из дома на улице Первомайской и не вернулся обратно. Родители стали волноваться, когда сын перестал отвечать на звонки и не вернулся домой к Новому году.

Тело подростка было обнаружено 1 января в Измайловском парке. На ногах мальчика были небольшие раны. Проводится проверка, возбуждено уголовное дело. Уточняется, что у погибшего было несколько хронических заболеваний.

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Пять членов экипажа самолета, который столкнулся с лайнером в Токио, погибли
NHK: пять членов экипажа самолета, столкнувшегося с лайнером в Токио, погибли
02 января 2024, 15:23

Фото: iStock/Soumen Hazra

Пять членов экипажа военно-транспортного самолета DHC-8 береговой охраны Японии, который столкнулся с лайнером компании Japan Airlines (JAL) в Токио, погибли. Об этом сообщает NHK.
Отмечается, что один пилот смог выбраться из горящего лайнера. Его состояние является тяжелым.

Напомним, самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио. По информации источников, пожар произошел в результате столкновения лайнера с самолетом береговой охраны. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Авиакомпания Japan Airlines подтвердила благополучную эвакуацию 367 пассажиров и членов экипажа. Лайнер полностью выгорел. Людей чудом удалось спасти.

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