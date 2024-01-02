В Вильнюсе после серии взрывов загорелся жилой дом

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В столице Литвы Вильнюсе возник сильный пожар в многоквартирном жилом доме. Пятиэтажное здание загорелось после череды взрывов неясного происхождения.
Сообщается также, что взрывы произошли такой силы, что их звук был слышен на расстоянии до километра от пострадавшего здания. Часть жителей дома эвакуировали, в том числе с помощью высотной лестницы. Стоит вопрос о размещении людей, так как в строении, по словам спасателей, повреждены несущие конструкции.
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Александр Бойцов