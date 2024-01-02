Солнечное гало появилось в небе над Подмосковьем.

Фото: istockphoto/Chatri Attanatwong
Необычное оптическое явление появилось днём, 2 января, в небе над Московской области. Жители региона могли наблюдать солнечное гало или «зимнюю радугу», как его ещё называют.
Учёные различают несколько типов таких свечений, но все они возникают из-за обилия ледяных кристаллов в перистых облаках в верхних слоях атмосферы, как правило, на высоте от пяти до десяти километров. Иногда свет, который отражается и преломляется этой ледяной взвесью, распадается в спектр, что делает гало очень похожим на радугу.
Читайте также:
Жители Петербурга смогли увидеть северное сияние - фото
«Фобос»: На Солнце произошла самая сильная вспышка за последние шесть лет
Над Россией 18 ноября вспыхнет яркий звездопад: где увидеть и когда будет
Александр Бойцов