Подросток насмерть замерз в Измайловском парке в Москве

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В Москве 16-летний подросток насмерть замерз в Измайловском парке 31 декабря, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.
Тело подростка было обнаружено 1 января в Измайловском парке. На ногах мальчика были небольшие раны. Проводится проверка, возбуждено уголовное дело. Уточняется, что у погибшего было несколько хронических заболеваний.
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Дана Игумнова