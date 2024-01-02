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Подросток насмерть замерз в Измайловском парке в Москве

02 января 2024, 15:42
Фото: istockphoto / gorodenkoff

Фото: istockphoto / gorodenkoff

В Москве 16-летний подросток насмерть замерз в Измайловском парке 31 декабря, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Днем 31 декабря ученик московского лицея вышел из дома на улице Первомайской и не вернулся обратно. Родители стали волноваться, когда сын перестал отвечать на звонки и не вернулся домой к Новому году.

Тело подростка было обнаружено 1 января в Измайловском парке. На ногах мальчика были небольшие раны. Проводится проверка, возбуждено уголовное дело. Уточняется, что у погибшего было несколько хронических заболеваний.

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#смерть
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В Вильнюсе после серии взрывов загорелся жилой дом
02 января 2024, 16:02

Фото: istockphoto/Distortion Media

В столице Литвы Вильнюсе возник сильный пожар в многоквартирном жилом доме. Пятиэтажное здание загорелось после череды взрывов неясного происхождения.
По словам представителя противопожарно-спасательного департамента литовской столицы Эдиты Зданявичене, пожар охватил несколько квартир на четвёртом и пятом этажах. Данных о погибших и точном количестве пострадавших в результате чрезвычайного происшествия пока нет. Известно, что пять человек доставлено в больницу. Представитель экстренной службы сообщила, что их госпитализация была произведена в «профилактических целях».

Сообщается также, что взрывы произошли такой силы, что их звук был слышен на расстоянии до километра от пострадавшего здания. Часть жителей дома эвакуировали, в том числе с помощью высотной лестницы. Стоит вопрос о размещении людей, так как в строении, по словам спасателей, повреждены несущие конструкции.

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#литва
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Пять членов экипажа самолета, который столкнулся с лайнером в Токио, погибли
NHK: пять членов экипажа самолета, столкнувшегося с лайнером в Токио, погибли
02 января 2024, 15:23

Фото: iStock/Soumen Hazra

Пять членов экипажа военно-транспортного самолета DHC-8 береговой охраны Японии, который столкнулся с лайнером компании Japan Airlines (JAL) в Токио, погибли. Об этом сообщает NHK.
Отмечается, что один пилот смог выбраться из горящего лайнера. Его состояние является тяжелым.

Напомним, самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио. По информации источников, пожар произошел в результате столкновения лайнера с самолетом береговой охраны. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Авиакомпания Japan Airlines подтвердила благополучную эвакуацию 367 пассажиров и членов экипажа. Лайнер полностью выгорел. Людей чудом удалось спасти.

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#происшествия
#сотрудники
#смерть
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Полицейскому разорвало лицо фейерверком в Москве
02 января 2024, 14:59

Фото: istockphoto / Motortion

Полицейскому разорвало лицо фейерверком на Новый год в Москве.
В Москве сотруднику полиции разорвало лицо фейерверком, пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел днем 1 января. Пострадавший - 39-летний инспектор ГИБДД по Южному административному округу столицы. Друзья позвали его на улицу запускать фейерверк, во время запуска он был слишком близко к нему, несколько залпов попали ему в лицо.

У пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозг, кровоизлияние и контузию глаза. Он находится в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь. Правоохранительные органы организовали проверку.

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#инцидент
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Семиклассник покончил с собой в новогоднюю ночь из-за компьютера
02 января 2024, 14:38

Фото: istockphoto / Khaosai Wongnatthakan

Семиклассник совершил суицид в новогоднюю ночь, из-за того, что родители не подарили ему компьютер.
Об этом сообщает телеграм-канал «BAZA». Уточнятся, что парень оставил предсмертную записку, где обвинил родителей и поздравил из с Новым годом.

Тело мальчика обнаружили за 20 минут до курантов в его же комнате. Известно, что парень узнал, что он не получит в подарок компьютер из-за плохой учебы. Когда мама хотела позвать сына к новогоднему столу, она увидела уже своего сына мертвым.

Идет проверка.

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#компьютер
#мальчик
#мама
#самоубийство
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Пятилетний мальчик проломил пультом голову четырехмесячной сестре
02 января 2024, 14:20

Фото: istockphoto / simpson33

Пятилетний мальчик проломил пультом голову четырехмесячной сестре в Челябинской области.
Пятилетний мальчик проломил теменную кость пультом от телевизора четырехмесячной сестре в Челябинской области. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на 1 января в селе Медведевка. Как заявила 22-летняя мать детей, сын случайно ударил сестру пультом, в этот момент в комнате никого больше не было.

Ранее сообщали, что двухлетняя девочка погибла при падении телевизора на голову в Красноярском крае. Уточняется, что мама вышла из комнаты, в этот момент на ребенка упал комод с телевизором. Врачи не смоги спасти девочку.

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#инцидент
#дети
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Двухлетняя девочка погибла после падения телевизора на голову
02 января 2024, 13:51

Фото: istockphoto / cyano66

Двухлетняя девочка погибла при падении телевизора на голову в Красноярском крае.
В городе Лесосибирск Красноярского края двухлетняя девочка уронила на себя тумбу с телевизоров и погибла, передает РЕН ТВ.

Трагедия произошла 1 января. Ребенок попросила маму налить сока, в тот момент, когда мама вышла из комнаты, на ребенка упал телевизор.
Женщина вызвала скорую помощь, они пытались спасти пострадавшую, но от удара девочка скончалась.

Подобный инцидент произошел в прошлом месяце в Приозерске. Телевизор упал на двухлетнюю девочку. Ребенок скончался до приезда скорой помощи.

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#ребёнок
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#мама
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Житель Коми ударил жену ножом и открыл стрельбу по полицейским
02 января 2024, 13:31

Фото: istockphoto / AlexLinch

Житель Коми ударил жену ножом и открыл стрельбу по сотрудникам полиции и медикам скорой помощи.
Полицейские были вынуждены применить табельное оружие, чтобы успокоить фигуранта. Ранение привело к летальному исходу, передает источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Вечером 1 января жители дома по улице Молодежная в поселке Жешарт позвонили в полицию, и заявили, что сосед вытащил женщину в подъезд и ударил ее ножом в живот. На место также вызвали скорую помощь.

Уточняется, что нападавший не подпускал медицинских работников к пострадавшей, а когда прибыла полиция, мужчина открыл по ним стрельбу.
После этого сотрудник полиции выстрелил из табельного оружия в сторону преступника. Мужчина свалился на землю и умер.

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#ранение
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В Японии назвали причины возгорания самолета в токийском аэропорту
Киодо: борт JAL в Токио мог загореться после столкновения с другим самолетом
02 января 2024, 13:03

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Лайнер японской авиакомпании JAL мог загореться в международном аэропорту Ханеда в Токио в результате столкновения с самолетом береговой охраны. Об этом сообщает агентство Киодо.
По информации источника, создан экстренный штаб по сбору данных после случившегося инцидента в аэропорту Токио.

Напомним, самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио. По информации источников, пожар мог случиться после столкновения самолета с самолетом береговой охраны. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Авиакомпания Japan Airlines подтвердила благополучную эвакуацию 367 пассажиров и членов экипажа. Лайнер полностью выгорел. Людей чудом удалось спасти.

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Japan Airlines подтвердила эвакуацию 367 человек из горящего самолета в Токио
02 января 2024, 12:52

Фото: iStock/Diy1

Авиакомпания Japan Airlines подтвердила благополучную эвакуацию 367 пассажиров и членов экипажа из горящего в токийском аэропорту самолета.
Как сообщают источники, лайнер полностью выгорел. Пассажиров чудом удалось спасти. Отмечается, что береговая охрана Японии подтвердила столкновение ее военно-транспортного судна с пассажирским авиалайнером компании JAL при посадке в Токио.

Напомним, самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио. По информации источников, пожар мог случиться после столкновения самолета с самолетом береговой охраны. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

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