Группа мигрантов изнасиловала сотрудницу «Матч ТВ»: как и за что уроженцы Узбекистана надругались над девушкой

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Сотрудница телеканала «Матч ТВ» заявила в полицию об изнасиловании. По словам девушки, на нее напала группа иностранных граждан, когда она возвращалась с работы домой. О том, что известно об инциденте и кем оказались насильники расскажет редакция «Радио 1».
Сотрудницу «Матч ТВ» изнасиловали мигранты
В ночь на 6 июля девушка вышла из здания телецентра и пошла в сторону Останкинского пруда. Там на нее напали три иностранных гражданина и изнасиловали. Вскоре правоохранителям удалось установить личности злоумышленников. Ими оказались три гражданина Узбекистана.
Задержали преступников уже через 40 минут после нападения на девушку.
Мужчины были пьяны: двое из них напали на девушку, а третий наблюдал за окружающей обстановкой, обеспечивая безопасность соучастников. Один из мигрантов пытался скрыться от полиции, но его поймали по дороге в аэропорт.
Всех подозреваемых доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело об изнасиловании, совершенном группой лиц. Известно, что молодые мужчины приехали на заработки в Москву. Возраст нападавших от 22 до 25 лет.
На случившееся отреагировала Канделаки
Подробности нападения на сотрудницу руководство «Матч ТВ» раскрывать не стало. На телеканале сообщили лишь о том, что делом занимаются специализированные органы. С пострадавшей работодатели находятся на связи и оказывают ей поддержку.
Информацию о нападении на девушку также подтвердила заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» и экс-генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.
«Все наши мысли — с ней. Насильники будут наказаны по всей строгости закона. Справедливость восторжествует. Приложим для этого все наши усилия», — заявила телеведущая.
Глава СК потребовал доклад о расследовании уголовного дела
Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения на сотрудницу телеканала. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения задержанным.
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