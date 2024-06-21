Мигрант изнасиловал россиянку в туалете супермаркета

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Уроженец Средней Азии изнасиловал женщину в туалете круглосуточного супермаркета. Об этом сообщает портал V1.RU.
Насильника разыскивают правоохранители. Сразу после инцидента пострадавшая женщина обратилась в полицию.
Жертва мигранта рассказала, что после сексуального насилия мужчина скрылся на автомобиле «Жигули». Выяснилось, что машина зарегистрирована на жительницу Адыгеи.
Обстоятельства изнасилования не приводятся.
Прежде стало известно, что иностранец надругался над 15-летней девочкой в бане в Новой Москве. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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