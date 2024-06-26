Изнасиловал, кинул на рельсы и сжёг: Как наказали подростка-изверга за убийство девочки

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В Пермском крае вынесли приговор подростку, который летом 2023 года изнасиловал и сжег свою одноклассницу. Юношу приговорили к 9 годам и 10 месяцам воспитательной колонии, сообщает краевая прокуратура.
Что известно об этой страшной трагедии — в материале «Радио 1».
Школьница была только в носках, а тело было очень сильно обожжено. Машинист проинформировал дежурного, тот вызвал на место бригаду скорой помощи. Прибывшие медики смогли привести 16-летнюю девушку в сознание, она назвала свое имя и возраст. Пострадавшую доставили в местную больницу.
Из-за крайне тяжелого состояния и огромного процента ожогов на теле, девочку не удалось транспортировать в Пермь. Пострадавшую доставили в краевой ожоговый центр при помощи вертолёта санавиации только через два дня. К сожалению, это не помогло, и утром 18 июля школьница скончалась.
По информации силовиков, убийца пригласил девушку в гости к себе домой, напоил спиртным, а затем надругался.
На суде парень заявлял, что она сама вышла на улицу в одних носках. Он пытался одеть девочку, но ничего не вышло. В таком виде она якобы решила отправиться к подруге.
Юноша утверждает, что школьница упала и ударилась головой об рельс. Испугавшись крови, молодой человек не стал вызывать скорую, а пошёл домой за бутылкой бензина.
Изначально следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Позднее ему вменили три статьи: «Убийство с особой жестокостью человека, находящегося в беспомощном состоянии», «Совершенное для сокрытия другого преступления»; «Изнасилование несовершеннолетней»; «Уничтожение имущества».
Суд установил, что подросток сначала совершил в отношении своей знакомой «особо тяжкое преступление», после чего попытался замести следы с использованием пламени.
Также существует мнение, что результаты анализов убийцы могли подменить. Отец преступника ветеран МВД, мать тоже работает в правовой сфере. В крови подростка не были выявлены наркотические средства, поэтому местные жители считают, что отец попросил лабораторию подменить анализ.
Суд по этому громкому случаю длился больше двух месяцев. Заседания проходили в закрытом режиме, поскольку речь шла о несовершеннолетних и половой неприкосновенности.
На заседании 18 июня 2024 года подросток выступил с последним словом. Вся его речь заняла не больше минуты, а читал он её по бумажке. Юноша сказал, что хочет принести соболезнования родным погибшей. Обвиняемый считает себя виноватым только в том, что не вызвал скорую помощь, оставил пострадавшую после того, как она упала около железной дороги, и ушел, не защитив ее. Он также заявил, что был вынужден оговорить себя под давлением полицейских. Свою вину изверг не признал.
На время заседаний, подсудимому позволили подготовиться и сдать ЕГЭ, чтобы у него была возможность поступить в вуз. Это вызвало волну негодования среди пользователей соцсетей: «Яна (имя изменено — ред.) тоже могла сдавать экзамены и поступать в институт, но она в земле лежит!»
Защита фигуранта продолжает настаивать, что суд прошел с множеством нарушений, а подросток, оказавшийся на скамье подсудимых, не виновен и приговор будет обжалован в вышестоящей инстанции.
Парня признали виновным в изнасиловании, убийстве и умышленном повреждении имущества. Ему назначили 9 лет и 10 месяцев воспитательной колонии. Подростку будет учтён срок, который он провёл в СИЗО.
Помимо этого, суд решил взыскать в пользу родственников девочки 15 миллионов рублей, в том числе 4,7 миллиона отцу и 100 тысяч за похороны. До совершеннолетия подсудимого выплачивать моральный ущерб должны его родители, а после — он сам.
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Сожжение девушки-подросткаУтром 8 июля 2023 года в поселке Октябрьский машинист поезда заметил на железнодорожных путях тело голой девушки. Станция находится в нескольких сотнях метров от дома убийцы.
Школьница была только в носках, а тело было очень сильно обожжено. Машинист проинформировал дежурного, тот вызвал на место бригаду скорой помощи. Прибывшие медики смогли привести 16-летнюю девушку в сознание, она назвала свое имя и возраст. Пострадавшую доставили в местную больницу.
Из-за крайне тяжелого состояния и огромного процента ожогов на теле, девочку не удалось транспортировать в Пермь. Пострадавшую доставили в краевой ожоговый центр при помощи вертолёта санавиации только через два дня. К сожалению, это не помогло, и утром 18 июля школьница скончалась.
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Следствие и показания убийцыЗаниматься расследованием этого дела поручили самым опытным следователям.
По информации силовиков, убийца пригласил девушку в гости к себе домой, напоил спиртным, а затем надругался.
«Она пила самогон, а я воду. Знал, что утром приедут родители и поймут, что я пьян. Мы легли на кровать в моей комнате, и между нами произошел половой акт. Потом ей стало плохо, она попросила вывести ее на улицу», — передает показания преступника «КП».Когда девочка поняла, что над ней надругались и попыталась сбежать, молодой человек догнал ее и несколько раз ударил по голове, боясь, что правда вскроется.
На суде парень заявлял, что она сама вышла на улицу в одних носках. Он пытался одеть девочку, но ничего не вышло. В таком виде она якобы решила отправиться к подруге.
Юноша утверждает, что школьница упала и ударилась головой об рельс. Испугавшись крови, молодой человек не стал вызывать скорую, а пошёл домой за бутылкой бензина.
«Она загорелась, ни звука, ни движений не было. Убивать ее не хотел!», — утверждает подросток.Убийцу быстро нашли и задержали. Парня отправили в СИЗО, где он находился на протяжении всего расследования.
Изначально следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Позднее ему вменили три статьи: «Убийство с особой жестокостью человека, находящегося в беспомощном состоянии», «Совершенное для сокрытия другого преступления»; «Изнасилование несовершеннолетней»; «Уничтожение имущества».
Суд установил, что подросток сначала совершил в отношении своей знакомой «особо тяжкое преступление», после чего попытался замести следы с использованием пламени.
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Версии местных жителейС трагической гибели девушки-подростка прошел год, но местные жители все еще обсуждают детали этого зверского убийства и возможных участников преступления. Согласно одной из версий, в процессе сожжения тела девочки рядом находились еще два молодых человека, однако их алиби подтвердилось.
Также существует мнение, что результаты анализов убийцы могли подменить. Отец преступника ветеран МВД, мать тоже работает в правовой сфере. В крови подростка не были выявлены наркотические средства, поэтому местные жители считают, что отец попросил лабораторию подменить анализ.
«Я виноват лишь в том, что не вызвал ей скорую»К рассмотрению уголовного дела в отношении подростка приступили 13 марта 2024 года. Семья душегуба наняла четырех адвокатов. Они утверждали, что половой акт между подростками был по обоюдному согласию.
Суд по этому громкому случаю длился больше двух месяцев. Заседания проходили в закрытом режиме, поскольку речь шла о несовершеннолетних и половой неприкосновенности.
На заседании 18 июня 2024 года подросток выступил с последним словом. Вся его речь заняла не больше минуты, а читал он её по бумажке. Юноша сказал, что хочет принести соболезнования родным погибшей. Обвиняемый считает себя виноватым только в том, что не вызвал скорую помощь, оставил пострадавшую после того, как она упала около железной дороги, и ушел, не защитив ее. Он также заявил, что был вынужден оговорить себя под давлением полицейских. Свою вину изверг не признал.
На время заседаний, подсудимому позволили подготовиться и сдать ЕГЭ, чтобы у него была возможность поступить в вуз. Это вызвало волну негодования среди пользователей соцсетей: «Яна (имя изменено — ред.) тоже могла сдавать экзамены и поступать в институт, но она в земле лежит!»
Защита фигуранта продолжает настаивать, что суд прошел с множеством нарушений, а подросток, оказавшийся на скамье подсудимых, не виновен и приговор будет обжалован в вышестоящей инстанции.
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ПриговорВ понедельник, 24 июня, в Октябрьском районном суде 17-летнему подростку вынесли приговор.
Парня признали виновным в изнасиловании, убийстве и умышленном повреждении имущества. Ему назначили 9 лет и 10 месяцев воспитательной колонии. Подростку будет учтён срок, который он провёл в СИЗО.
Помимо этого, суд решил взыскать в пользу родственников девочки 15 миллионов рублей, в том числе 4,7 миллиона отцу и 100 тысяч за похороны. До совершеннолетия подсудимого выплачивать моральный ущерб должны его родители, а после — он сам.
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Алина Юрчак