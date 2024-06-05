Петербургский пенсионер изнасиловал бывшую жену

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Бывшую жену изнасиловал 69-летний пенсионер из Петербурга, он уже задержан правоохранителями. Как сообщает РЕН-ТВ, мужчина совершил нападение на женщину 66 лет в Колпино.
Услышав крики, соседи вызвали полицейских. Пострадавшая госпитализирована с сотрясением мозга, переломом носа и другими травмами. Медики оценивают ее состояние, как средней тяжести. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось о растлении двух детей воспитателем в Можайске. Возбуждены два уголовных дела по статьям о развратных действиях и насильственных действиях сексуального характера. Уточнялось, что среди пострадавших как минимум два воспитанника пансионата. Сейчас мужчине избирают меру пресечения.
А в Подмосковье жертвой насильника стала шестиклассница, которую затащили в автомобиль. Девочка рассказала обо всем матери, и злоумышленника задержали.
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Ранее сообщалось о растлении двух детей воспитателем в Можайске. Возбуждены два уголовных дела по статьям о развратных действиях и насильственных действиях сексуального характера. Уточнялось, что среди пострадавших как минимум два воспитанника пансионата. Сейчас мужчине избирают меру пресечения.
А в Подмосковье жертвой насильника стала шестиклассница, которую затащили в автомобиль. Девочка рассказала обо всем матери, и злоумышленника задержали.
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Никита Кротов