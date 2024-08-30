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«Просила от пыпы интим»: Родители-изверги забрали трехлетнюю дочь из детдома и забили её до смерти

30 августа 2024, 18:41
Фото: istock / Giuda90

Фото: istock / Giuda90

30 мая 2024 года в Адыгее жестоко убили трехлетнюю Амину. Малышку нашли в квартире родителей со следами адских издевательств. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело, родители арестованы. В материале «Радио 1» расскажем детали этого зверского случая.


Сдали в детдом и передумали

При рождении Амины мать Заира Абреч отказалась от нее. Следующие три года кроха провела в детдоме, но несколько месяцев назад родители решили вернуть дочь в семью. Однако вместо заботы девочка получала от горе-родителей только новые синяки и ссадины. Кроме Амины, Заира воспитывала троих детей от другого мужчины.

Из квартиры Заиры и Руслана регулярно доносились крики и детский плач, но участковые не видели ничего подозрительного.

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«Скажешь, что она упала с лестницы»

Как утверждает мать, в тот злополучный день она отошла по делам, пока муж пришел на обед. Она оставила его присматривать за детьми и пошла за покупками. Вернувшись, Заира увидела посиневшую и с трудом дышавшую девочку.

На вопрос «Что произошло?» мужчина ответил, что снова занимался «воспитанием» ребенка.

«Я ему говорю: «Родненький, я же тебя просила не бить её. Что ты со мной сделал? Что с нами будет теперь?» На что он мне сказал: «Скажешь, что она упала с лестницы», — заявила Заира.

«Воспитание» кипятком и сигаретами

Мать вызвала скорую и назвала версию супруга. В медучреждение, куда доставили ребенка, разумеется, словам родителей не поверили.

На теле Амины обнаружили синяки, фрагменты содранной кожи, огромные пузырящиеся ожоги и порезы. Выяснилось, что отец «воспитывал» девочку ложкой для обуви, электрокабелем и кипятком. Как позже рассказывали местные жители, на коже несчастной крохи они замечали даже следы от тушения сигарет.

Врачи пытались реанимировать девочку, но ничего не помогло. Амина умерла в реанимации спустя 15 минут после того, как туда попала. Малышку похоронили в День защиты детей, 1 июня.
Фото: istock / Marija Stepanovic

Невзирая на жалобы соседей и обвинения в жестоком обращении с детьми, приезжающие на вызовы полицейские не замечали ничего подозрительного. Правомерность их действий теперь изучают следователи.

Обвинила дочь в интимных просьбах

Заира попыталась оправдаться за зверства и обвинила в смерти дочери её саму. Она заявила, что 3-летняя девочка якобы приставал к папе и старшим братьям с интимными предложениями.

«Отец начал её бить, чтобы убрать эту привычку. Ему было стыдно, что трое детей видят это. Он думал, что это её поведение повлияет на остальных детей. Он её бил, а я всячески мешала, оттаскивала. Говорила, что это не метод воспитания, что она так не поймёт», — утверждает женщина.
По уголовному делу обвиняемыми проходят оба родителя. Заира ранее настаивает на том, что она никогда не била дочь. При этом соседи единогласно утверждают про ее скандальность и жестокость.
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Стоит отметить, что ни на одном видео, ни во время дачи показаний Заира ни разу не назвала Амину «дочерью» или по имени.

Изначально под стражу был помещен только Руслан. Позже после широкой огласки арестовали Заиру. 17 июня ей предъявили обвинение по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». Всего СК возбудил четыре уголовных дела.

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Панина*
Прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу Панина*
30 августа 2024, 18:07

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу актера Алексея Панина*, который заочно обвиняется в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Согласно информации ведомства, Панин* заочно арестован и находится в международном розыске. Ему грозит до семи лет тюремного заключения.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить российского актера. В октябре 2022 года Панин* опубликовал в социальных сетях текстовые сообщения, оправдывающие теракт на Крымском мосту, при этом он также положительно высказался о совершенной атаке. В настоящее время бывший актер с 2020 года проживает в Испании.

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*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента в России.
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#рф
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Спасатели вызволили лису из западни в шлюзе Иваньковского водохранилища
30 августа 2024, 17:45

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Подмосковные спасатели освободили лису, которая запуталась в цепях подъёмного механизма в техническом помещении шлюза Иваньковского водохранилища в Дубне. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
В службу экстренных вызовов «Система-112» обратились работники шлюза. Они рассказали, что обнаружили дикое животное, вернувшись на рабочее место с обеда. Прибыв по указанному адресу, сотрудники 215-й пожарно-спасательной части приступили к освобождению лисицы.
«Обезопасив руки крагами, работник дежурной смены убедился, что лиса не травмирована и зафиксировал хищницу. Его коллега распутал цепи. К спасательной операции подключились рабочие шлюза, и вскоре хвостатая гостья была освобождена. Для транспортировки лисы в естественную среду обитания использовали подручное средство – резиновый сапог», – рассказали в ведомстве.
Придерживая животное, его вынесли в сапоге на улицу и выпустили на волю.

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#подмосковье
#московская область
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В приграничных регионах РФ погибли беременные женщины и дети из-за атак ВСУ
30 августа 2024, 17:34

Фото: istockphoto/Natalia Kuzina

Среди погибших из-за атак со стороны боевиков ВСУ в приграничных регионах есть беременные женщины и дети, передает ТАСС, со ссылкой на руководителя комиссии «Единой России» по поддержке семьи вице-спикера ГД Анну Кузнецову.
Боевики ВСУ напали на приграничье Курской области с утра 6 августа. Противник получил отпор от бойцов Росгвардии, ВС РФ и пограничников. Как признал главком ВСУ Александр Сырский, нападение преследовало цель отвлечь бойцов ВС РФ с территорий Донбасса, однако планы украинских неонацистов провалились.

Международное сообщество отметило, что Киев своими действиями способствует усилению напряженности. Глава киевского режима Владимир Зеленский при этом заявляет о возможности переговоров, но ничего не делает для начала мирного диалога.

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#россия
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#всу
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#дети
#беременность
#новости
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Блиновская частично признала вину в неуплате налогов
Елена Блиновская частично признала вину в неуплате налогов
30 августа 2024, 16:40

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Блогер и основательница «Марафона желаний» Елена Блиновская частично признала вину по делу о неуплате налогов. Об этом информирует РИА Новости.
По ее словам, она не следила за налогами из-за того, что была в декрете, а всеми бухгалтерскими делами занималась команда блогера. Блиновская отметила, что в этот период она занималась ребенком, психологией и саморазвитием.

По части отмывания денег «королева марафонов» вину не признаёт.

Согласно информации следствия, блогер при пособничестве своего супруга Алексея уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Из этой суммы супруги Блиновские незаконно легализовали 716 миллионов рублей.

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#банкротство
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#елена блиновская
#суд
#тюрьма
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В Одессе сотрудники военкомата и полицейские подрались с призывниками
30 августа 2024, 15:14

Фото: istock/Multipedia

В Одессе сотрудники одного из районных военкоматов и полицейские подрались с мужчинами мобилизационного возраста, которые отказались показать документы во время проверки. Об этом информирует пресс-служба Одесского ТЦК, пишет РИА Новости.
Сообщается, что инцидент произошел в Пересыпском районе Одессы. Сотрудники военкомата обратилась в группу гражданских лиц с законным требованием предоставить военно-учетные документы, однако мужчины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, проявили агрессию из-за отсутствия у них документов и выразили намерение применить физическую силу против военнослужащих.

Сотрудники территориального центра комплектования рассказали, что полицейским и военным пришлось сопротивляться. Позже на место происшествия был вызван дополнительный наряд полиции. Все детали конфликта уточняются.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.

Украинские мобилизованные на Красноармейском направлении бегут при первом взрыве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Один насиловал, двое смотрели: Полицейский надругался над наркоманкой, подробности
30 августа 2024, 14:57

Фото: istock / blinow61

В Астраханской области сотрудник полиции изнасиловал женщину на глазах у своих коллег. В отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело. В материале «Радио 1» расскажем подробности этого инцидента.

Изнасилование вместо наркотиков

Все произошло недалеко от населенного пункта Садовый Приволжского района Астраханской области.

По версии следствия, 43-летняя женщина пришла туда для поиска закладки. На месте свертка не оказалось, однако в кустах россиянку поджидали трое силовиков.

Кроме женщины, полицейские задержали и водителя, который, с первого взгляда, тоже мог быть причастен к поиску запрещенных веществ. Однако мужчина был не при чём и его отпустили. А вот с женщиной сотрудники начали разбираться.
Шанс стать звездой: надзиратель представился продюсером и изнасиловал женщину
Шанс стать звездой: надзиратель представился продюсером и изнасиловал женщину

Ударил и изнасиловал

Поняв, что состава преступления как такового нет, один из сотрудников полиции – 25-летний россиянин – ударил женщину по голове и совершил действия сексуального характера. В это время двое его коллег стояли неподалёку, но даже не попытались предотвратить преступление.

По информации aif.ru, после изнасилования правоохранители сказали пострадавшей, что она может уезжать.
Фото: istock / Biserka Stojanovic

После этого «страж порядка» оставил жертву в кустах, и они вместе с товарищами удалились. Пострадавшая самостоятельно доехала до дома на такси, а утром пошла в отделение полиции.

Работает в органах недавно

Полицейского задержали и заключили под стражу.
«В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении двух коллег подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — рассказал astrakhan.aif.ru старший помощник руководителя следственного управления СКР по Астраханской области Андрей Хегай.
По данным издания, изнасиловавший астраханку сотрудник работает в органах недавно. Сейчас он задержан, в скором времени будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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МЧС России: ВСУ беспорядочно бьют по мирным жителям приграничья Курской области
30 августа 2024, 14:55

Фото: iStock/DmyTo

Боевики ВСУ наносят беспорядочные удары по мирным жителям приграничных районов Курской области. Об этом сообщил замдиректора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров на пресс-брифинге. По его словам, основное количество атак проводят с помощью беспилотников.
«ВСУ продолжают нанесение беспорядочных ударов по мирным жителям Курской области. Для минимизации последствий этих атак пиротехники МЧС России ежедневно осуществляют обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов, запущенных ВСУ по населенным пунктам», — пояснил Шаров.
Он также добавил, что за минувшие сутки спасатели МЧС обезвредили шесть снарядов в двух селах, среди которых была даже авиабомба, упавшая на крышу частного дома. Также он рассказал об обнаружении противотанковой мины со взрывателем и трех выстрелов от гранатомета.
«Все боеприпасы были сброшены с беспилотников по жилым домам и легковым автомобилям мирных жителей», — отметил начальник.
По его данным, всего за время работы в Курской области спасатели уничтожили 300 взрывоопасных предметов, очистив от них 21 гектар земли.

Ранее сообщалось, что в Курской области семья из трех человек погибла при атаке ВСУ по частично разрушенному мосту через реку Сейм. Отец, мать и дочь пытались уехать с приграничной территории через переправу у села Карыж, однако одна из ракет ударила прямо по их машине, говорилось в сообщении.

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#спасатели
#мчс
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#расстрел
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На немецком заводе Diehl Defence произошел взрыв — Bild
30 августа 2024, 14:49

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

Взрыв на немецком оборонном предприятии компании Diehl Defence произошел в пятницу, 30 августа, сообщает издание Bild.
По данным журналистов, два человека ранены, на месте работают оперативные службы. По версии следователей, случилась производственная авария. Известно, что повреждения также получило здание. Сейчас пожарная служба не может пробраться внутрь, чтобы ликвидировать пожар.

Машиностроительный концерн Diehl, куда входит Diehl Defence занимается производством поставляемых Украине зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, боеприпасов, систем связи и обнаружения. В мае на одном из предприятий концерна случился пожар.

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#мир
#германия
#завод
#взрыв
#новости
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В Москве юная сотрудница «Озон» продавала наркотики прямо в пункте выдачи
30 августа 2024, 14:32

Фото: istockphoto/Anastasiia Burlakova

В Москве 15-летняя (!) сотрудница пункта выдачи заказов компании «Озон» придумала оригинальный способ устроить себе солидную прибавку к зарплате. Она реализовывала запрещённые вещества прямо на рабочем месте.
Студентка-первокурсница московского кинологического колледжа имени Скрябина на лето устроилась в пункт выдачи заказов «Озон» на Варшавском шоссе, сообщает телеграм-канал Mash. Кроме основной деятельности по выдаче заказов, на рабочем месте она фасовала наркотики, а затем передавала их курьеру.

Вычислили юную леди с помощью камер видеонаблюдения. Полицейские задержали её на рабочем месте во время передачи очередной партии товара. В ходе обыска были обнаружены и изъяты 40 полиэтиленовых пакетиков с неизвестным веществом и электронные весы. Всё это отправлено на экспертизу.

В пресс-службе «Озона» рассказали, что пункт выдачи заказов временно закрыт до выяснения всех обстоятельств. В компании также подчеркнули, что запрещённые вещества не продавались через витрину и не проходили через систему логистики.

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