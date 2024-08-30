«Просила от пыпы интим»: Родители-изверги забрали трехлетнюю дочь из детдома и забили её до смерти

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30 мая 2024 года в Адыгее жестоко убили трехлетнюю Амину. Малышку нашли в квартире родителей со следами адских издевательств. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело, родители арестованы. В материале «Радио 1» расскажем детали этого зверского случая.
Сдали в детдом и передумалиПри рождении Амины мать Заира Абреч отказалась от нее. Следующие три года кроха провела в детдоме, но несколько месяцев назад родители решили вернуть дочь в семью. Однако вместо заботы девочка получала от горе-родителей только новые синяки и ссадины. Кроме Амины, Заира воспитывала троих детей от другого мужчины.
Из квартиры Заиры и Руслана регулярно доносились крики и детский плач, но участковые не видели ничего подозрительного.
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«Скажешь, что она упала с лестницы»Как утверждает мать, в тот злополучный день она отошла по делам, пока муж пришел на обед. Она оставила его присматривать за детьми и пошла за покупками. Вернувшись, Заира увидела посиневшую и с трудом дышавшую девочку.
На вопрос «Что произошло?» мужчина ответил, что снова занимался «воспитанием» ребенка.
«Я ему говорю: «Родненький, я же тебя просила не бить её. Что ты со мной сделал? Что с нами будет теперь?» На что он мне сказал: «Скажешь, что она упала с лестницы», — заявила Заира.
«Воспитание» кипятком и сигаретамиМать вызвала скорую и назвала версию супруга. В медучреждение, куда доставили ребенка, разумеется, словам родителей не поверили.
На теле Амины обнаружили синяки, фрагменты содранной кожи, огромные пузырящиеся ожоги и порезы. Выяснилось, что отец «воспитывал» девочку ложкой для обуви, электрокабелем и кипятком. Как позже рассказывали местные жители, на коже несчастной крохи они замечали даже следы от тушения сигарет.
Врачи пытались реанимировать девочку, но ничего не помогло. Амина умерла в реанимации спустя 15 минут после того, как туда попала. Малышку похоронили в День защиты детей, 1 июня.
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Невзирая на жалобы соседей и обвинения в жестоком обращении с детьми, приезжающие на вызовы полицейские не замечали ничего подозрительного. Правомерность их действий теперь изучают следователи.
Обвинила дочь в интимных просьбахЗаира попыталась оправдаться за зверства и обвинила в смерти дочери её саму. Она заявила, что 3-летняя девочка якобы приставал к папе и старшим братьям с интимными предложениями.
«Отец начал её бить, чтобы убрать эту привычку. Ему было стыдно, что трое детей видят это. Он думал, что это её поведение повлияет на остальных детей. Он её бил, а я всячески мешала, оттаскивала. Говорила, что это не метод воспитания, что она так не поймёт», — утверждает женщина.По уголовному делу обвиняемыми проходят оба родителя. Заира ранее настаивает на том, что она никогда не била дочь. При этом соседи единогласно утверждают про ее скандальность и жестокость.
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Стоит отметить, что ни на одном видео, ни во время дачи показаний Заира ни разу не назвала Амину «дочерью» или по имени.
Изначально под стражу был помещен только Руслан. Позже после широкой огласки арестовали Заиру. 17 июня ей предъявили обвинение по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». Всего СК возбудил четыре уголовных дела.
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Алина Юрчак