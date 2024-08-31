Обвиняемый по делу о смерти Мэттью Перри врач частично признал вину

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Один из медиков, который обвиняется по делу смерти американского актера и звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри — Марк Чавес — частично признал себя виновным. Об этом информирует телеканал ABC со ссылкой на адвоката актера Биннингера.
Отмечается, что врач согласился признать себя виновным в распространении кетамина, за что ему грозит до десяти лет тюремного заключения. В рамках сделки со следствием Чавес согласился отказаться и от своей медицинской лицензии.
Согласно информации следствия, по делу о смерти звезды сериала «Друзья» фигурантами проходят пять человек. В число обвиняемых вошли помощник Перри и два врача.
Напомним, американский актер Мэттью Перри скончался в джакузи собственного дома в Лос-Анджелесе в возрасте 54 лет 28 октября 2023 года. Тело мужчины было обнаружено спасателями, которых вызвал личный помощник актера.
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Согласно информации следствия, по делу о смерти звезды сериала «Друзья» фигурантами проходят пять человек. В число обвиняемых вошли помощник Перри и два врача.
Напомним, американский актер Мэттью Перри скончался в джакузи собственного дома в Лос-Анджелесе в возрасте 54 лет 28 октября 2023 года. Тело мужчины было обнаружено спасателями, которых вызвал личный помощник актера.
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Екатерина Коршунова