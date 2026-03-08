Группа мужчин изнасиловала 90-летнюю женщину до разрыва органов и едва не сбросила в колодец
В Индии группа мужчин надругалась над пожилой женщиной. Об этом сообщает The Hans India.
Инцидент произошел в штате Мадхья-Прадеш. Когда 90-летняя женщина легла спать, в дом проникла компания из четырех мужчин в масках. Они заткнули ей рот тканью, избили и изнасиловали. Затем нападавшие пытались сбросить жертву в колодец, но их отпугнули звуки приближающейся машины и людей. В итоге злоумышленники скрылись.
В результате случившегося женщина получила разрывы половых органов и другие серьезные травмы. Из-за их тяжести и возраста и она не могла самостоятельно позвать на помощь. Только спустя 12 часов местные жители, отправившиеся за кормом для скота, обнаружили ее в крови.
Сейчас состояние пострадавшей стабильное, ее жизни ничего не угрожает. Она смогла описать приметы нападавших, которые запомнила. Возбуждено уголовное дело.
