Таксист попросил номер телефона у школьницы и стал фигурантом уголовного дела

В Томске завели дело на таксиста, который приставал к школьнице
Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В Томске возбудили уголовное дело против таксиста, который приставал к школьнице. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.



Об инциденте правоохранителям стало известно из социальных сетей. По данным ведомства, водитель настойчиво выпрашивал у несовершеннолетней пассажирки номер мобильного телефона. Его действия расценили как противоправные.

Другие подробности пока неизвестны. Сейчас следователи выясняют все точные обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Реутове мигрант уговаривал девушку поехать к нему и не давал сесть в такси. Он также настойчиво предлагал довезти ее самому и просил записать его номер телефона.

Лидия Пономарева

