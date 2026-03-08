Таксист попросил номер телефона у школьницы и стал фигурантом уголовного дела

08 марта 2026, 10:07

В Томске завели дело на таксиста, который приставал к школьнице

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В Томске возбудили уголовное дело против таксиста, который приставал к школьнице. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.