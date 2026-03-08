Таксист попросил номер телефона у школьницы и стал фигурантом уголовного дела
В Томске возбудили уголовное дело против таксиста, который приставал к школьнице. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
Об инциденте правоохранителям стало известно из социальных сетей. По данным ведомства, водитель настойчиво выпрашивал у несовершеннолетней пассажирки номер мобильного телефона. Его действия расценили как противоправные.
Другие подробности пока неизвестны. Сейчас следователи выясняют все точные обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Реутове мигрант уговаривал девушку поехать к нему и не давал сесть в такси. Он также настойчиво предлагал довезти ее самому и просил записать его номер телефона.
Читайте также: