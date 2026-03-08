В Харькове покончила с собой следователь купянского отделения полиции
Следователь купянского отделения полиции Диана Влас совершила самоубийство в Харькове. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь в силовые структуры.
По информации источника, девушка была гражданской женой начальника местной полиции генерала Петра Токара. Она планировала оставить работу в правоохранительных органах и уехать за границу.
Как отметил собеседник агентства, Влас обвиняли в незаконном обогащении за счет «боевых выплат». Также в отношении нее возбудили уголовное дело о «разглашении служебной информации».
