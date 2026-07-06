Группа мужчин изнасиловала школьницу и еще живой сбросила в пруд
В Индии пропавшую 11-летнюю девочку нашли без признаков жизни в пруду. Об этом сообщает издание Mathrubhumi.
Школьница пошла за подарком на день рождения для подруги, но домой так и не вернулась. Родственники заявили о ее пропаже в полицию. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что ребенка увели четверо мужчин.
Жертву пытали, избивали и насиловали, после чего еще живую бросили в мешок и скинули в пруд, где ее позже обнаружили. Судмедэксперты указали на сексуальное насилие и серьезную травму головы, предположительно нанесенную тяжелым предметом.
Узнав о случившемся, местные жители устроили самосуд над одним из фигурантов, спасти его не удалось. Еще двоих подозреваемых арестовали.
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