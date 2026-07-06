Группа мужчин изнасиловала школьницу и еще живой сбросила в пруд

06 июля 2026, 12:32

В Индии мужчин задержали за групповое изнасилование и убийство школьницы

Фото: iStock/PORNCHAI SODA

В Индии пропавшую 11-летнюю девочку нашли без признаков жизни в пруду. Об этом сообщает издание Mathrubhumi.