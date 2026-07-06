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Группа мужчин изнасиловала школьницу и еще живой сбросила в пруд

В Индии мужчин задержали за групповое изнасилование и убийство школьницы
Фото: iStock/PORNCHAI SODA

В Индии пропавшую 11-летнюю девочку нашли без признаков жизни в пруду. Об этом сообщает издание Mathrubhumi.



Школьница пошла за подарком на день рождения для подруги, но домой так и не вернулась. Родственники заявили о ее пропаже в полицию. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что ребенка увели четверо мужчин.

Жертву пытали, избивали и насиловали, после чего еще живую бросили в мешок и скинули в пруд, где ее позже обнаружили. Судмедэксперты указали на сексуальное насилие и серьезную травму головы, предположительно нанесенную тяжелым предметом.

Узнав о случившемся, местные жители устроили самосуд над одним из фигурантов, спасти его не удалось. Еще двоих подозреваемых арестовали.

Лидия Пономарева

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