Приамурский врач спас человека в столичной подземке

06 июля 2026, 12:35

В метро Москвы приамурский врач спас человека

Фото: istockphoto/spacedrone808

Врач из Белогорска (Приамурье), заведующий отделением анестезиологии и реанимации местной межрайонной больницы Альберт Базаржапов, стал героем в экстренной ситуации на станции московской подземки. Инцидент произошёл во время отпуска доктора, который приехал в Москву с семьёй, сообщили в региональном Минздраве.