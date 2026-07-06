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Приамурский врач спас человека в столичной подземке

В метро Москвы приамурский врач спас человека
Фото: istockphoto/spacedrone808

Врач из Белогорска (Приамурье), заведующий отделением анестезиологии и реанимации местной межрайонной больницы Альберт Базаржапов, стал героем в экстренной ситуации на станции московской подземки. Инцидент произошёл во время отпуска доктора, который приехал в Москву с семьёй, сообщили в региональном Минздраве.



На перроне одному из пассажиров внезапно стало плохо — у него остановилось сердце, и он потерял сознание. Медик, оказавшийся поблизости, мгновенно оценил критическое состояние мужчины и незамедлительно приступил к сердечно-лёгочной реанимации.

К действиям врача присоединились сотрудники полиции. Они помогали поддерживать жизнь пострадавшего до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям команды пациента удалось стабилизировать. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное, угроза жизни миновала.

Никита Кротов

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