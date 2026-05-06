Группа мужчин похитила девочку, изнасиловала её на ж/д вокзале и бросила на дороге
В Индии трое молодых людей совершили групповое изнасилование несовершеннолетней девушки, которая приехала в другой город. Как сообщает Times of India, пострадавшая прибыла в Патну из Виджаявады.
На вокзале девочка потеряла телефон, села на лавку и заплакала. Молодой человек предложил отвезти её в полицию, но вместо этого доставил на авторикше в другое место, где вместе со знакомым изнасиловал жертву в туалете вокзала.
Позже они отвезли школьницу в строящееся здание, где её ждал третий соучастник. Злоумышленники дали пострадавшей еды и по очереди надругались над ней. Из-за сильного кровотечения обвиняемые бросили её на дороге возле станции Данапур и скрылись.
Девочка добралась до станции. Там её плачущую увидел один из насильников и хотел снова забрать, но она оказала сопротивление, а очевидцы вмешались. Медики отправили ребёнка в больницу. Возбуждено уголовное дело. Полиция уже арестовала двух человек, третий находится на свободе.
