Группа мужчин зверски изнасиловала девочку в магазине, её жизнь спасают врачи

05 июля 2026, 10:40

В Пакистане трое мужчин изнасиловали несовершеннолетнюю в магазине

Фото: Istock/wutwhanfoto

В Пакистане госпитализировали несовершеннолетнюю девушку после группового изнасилования. Как уточняет MMnews, преступление произошло в Карачи.