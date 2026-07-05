Группа мужчин зверски изнасиловала девочку в магазине, её жизнь спасают врачи
В Пакистане госпитализировали несовершеннолетнюю девушку после группового изнасилования. Как уточняет MMnews, преступление произошло в Карачи.
Трое мужчин напали на пострадавшую в помещении магазина. Врачи наложили ей более десяти швов, сейчас она остаётся в клинике в тяжёлом состоянии. Полиция начала розыск нападавших после заявления родственников.
Правоохранители задержали только одного из троих подозреваемых, двое продолжают скрываться. Семья пострадавшей сообщила о давлении: неизвестные предложили родителям 100 тысяч рупий (примерно 81 тысяча рублей) и пригрозили «альтернативным урегулированием» в случае отказа.
Родители утверждают, что полицейские не оказывают содействия и фактически покрывают преступников. Местные жители направили обращение к главе МВД с требованием вмешаться в ситуацию.
Читайте также: