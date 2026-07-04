Достижения.рф

Ураган в Нижегородской области убил пятилетнюю девочку

Фото: Istock/lisatop

В Нижегородской области во время урагана погибла пятилетняя девочка. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.



Инцидент случился в посёлке Арзамасского района. Мощный ветер снёс часть конструкций со строящегося здания на крышу соседнего деревянного дома. Обломки пробили кровлю и травмировали ребёнка, который находился внутри.

От полученных повреждений девочка скончалась. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по факту случившегося. Кроме того, стихия затронула и сам Арзамас. Там зафиксированы пострадавшие и сохраняются перебои с подачей электроэнергии.

Накануне в Ставрополе чёрный дым накрыл город. Причиной стал масштабный пожар в промзоне.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0