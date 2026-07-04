Ураган в Нижегородской области убил пятилетнюю девочку
В Нижегородской области во время урагана погибла пятилетняя девочка. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Инцидент случился в посёлке Арзамасского района. Мощный ветер снёс часть конструкций со строящегося здания на крышу соседнего деревянного дома. Обломки пробили кровлю и травмировали ребёнка, который находился внутри.
От полученных повреждений девочка скончалась. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по факту случившегося. Кроме того, стихия затронула и сам Арзамас. Там зафиксированы пострадавшие и сохраняются перебои с подачей электроэнергии.
Накануне в Ставрополе чёрный дым накрыл город. Причиной стал масштабный пожар в промзоне.
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