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В Удмуртии пять человек получили травмы при столкновении автобуса и легковушки

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

В Глазовском районе Удмуртии произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса ПАЗ. В результате аварии пострадали пять человек. Об этом информирует республиканская Госавтоинспекция.



Дорожный инцидент случился днём 3 июля на 17-м километре трассы Глазов — Юкаменское. Предварительно установлено, что 64-летний водитель автобуса при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Lada Granta, который двигался по главной дороге.

Травмы получили пять человек: водитель легковушки и четыре пассажира автобуса, среди них семилетняя девочка. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины происшествия.

До этого в Тверской области машина врезалась в забор. В результате ДТП погибли три человека.

Ольга Щелокова

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