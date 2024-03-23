Воробьёв: Число жертв теракта в «Крокусе» будет расти

Фото: Официальный сайт Кремля
Количество жертв теракта в «Крокус Сити Холле» будет расти, об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
По словам главы региона, «количество жертв теракта в «Крокус Сити Холле» будет расти значительно».
По последним данным, которые предоставил Следственный комитет РФ, в теракте погибли 115 человека.
Минздрав Московской области опубликовал список из 41 погибшего, личности которых уже удалось установить.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» и начала в упор расстреливать людей. По одной из версий, террористы подожгли мягкую обивку кресел, после чего начался пожар. По другой — возгорание началось после детонации взрывного устройства.
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По последним данным, которые предоставил Следственный комитет РФ, в теракте погибли 115 человека.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» и начала в упор расстреливать людей. По одной из версий, террористы подожгли мягкую обивку кресел, после чего начался пожар. По другой — возгорание началось после детонации взрывного устройства.
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Евгения Парфентьева