Группа подростков нападала на прохожих в Волгоградской области

17 июня 2026, 11:43

СК возбудил дело после нападений банды волгоградских школьников на людей

Фото: istockphoto/blinow61

В городе-спутнике Волгограда Волжском возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, подозреваемых в разбойных нападениях и грабежах. Фигурантами дела стали двое местных жителей и трое их несовершеннолетних соучастников, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Волгоградской области.