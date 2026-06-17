Группа подростков нападала на прохожих в Волгоградской области
В городе-спутнике Волгограда Волжском возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, подозреваемых в разбойных нападениях и грабежах. Фигурантами дела стали двое местных жителей и трое их несовершеннолетних соучастников, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Волгоградской области.
По версии следствия, в мае 2026 года злоумышленники в одном из микрорайонов Волжского напали на мужчину, который расклеивал объявления. Окружив потерпевшего, они потребовали показать содержимое сумки и передать им денежные средства. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, мужчина подчинился требованиям нападавших.
Кроме того, установили причастность троих из задержанных к ещё одному эпизоду, произошедшему в июне. Ночью злоумышленники напали на молодого человека, нанесли ему ранения и похитили наличные деньги. Также они получили доступ к его мобильному телефону и банковскому приложению, после чего перевели часть средств на свой счёт. Общая сумма ущерба по указанному факту составила 35 тысяч рублей.
В настоящее время с подозреваемыми проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении каждого из фигурантов.
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