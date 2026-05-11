Двое неизвестных напали на семейную пару у Пискаревского кладбища в Петербурге
На севере Санкт-Петербурга неизвестные напали на семейную пару у Пискаревского мемориального кладбища. Об этом сообщает телеканал 78.ru.
Инцидент произошел 9 мая, но подробности появились лишь сейчас. Злоумышленники ударили мужчину ножом, а в его спутницу распылили перцовый баллончик. После этого они скрылись.
Подозреваемые, предположительно, передвигаются на автомобиле Daewoo Matiz. Полиция объявила их в розыск.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге при посадке вертолета детскую коляску сдуло в пролив. По факту случившегося организовали процессуальную проверку,
