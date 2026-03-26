Группа подростков похитила девушку, избила, а затем бросила голой в поле
Во Франции группа молодых людей похитила 19-летнюю студентку, избила её и бросила в поле. Об этом сообщает La Nouvelle République.
Полиция департамента Дё‑Севр установила, что вечером 22 марта злоумышленники силой посадили девушку в автомобиль, вывезли в сельскую местность и бросили, забрав телефон и ключи. Спасатели обнаружили потерпевшую обнажённой и в состоянии шока в поле в коммуне Лузи.
Отмечается, что преступники распылили жертве в лицо слезоточивый газ, раздели, избили и оставили одну, а происходящее снимали на видео. Полиция арестовала пятерых подозреваемых, включая двух девушек.
Среди них — бывший партнёр жертвы, трое несовершеннолетних и двое молодых людей 19 и 20 лет. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Уточняется, что потерпевшая не обращалась в больницу и не сообщала о сексуальном насилии. Следователи продолжают расследование.
Читайте также: