«Застали в машине»: Учительница несколько месяцев насиловала 15-летнего школьника
В городе Колумбус, США, суд признал вину 28-летней Джамелы Дабуби в совращении 15-летнего ученика. Об этом сообщает WKYS.
Правоохранители задержали учительницу после того, как тётя подростка застала их вместе в машине Дабуби и немедленно сообщила в полицию. На первом допросе мальчик рассказал, что лишь целовался с педагогом.
Однако позже выяснилось, что Джамела насиловала его в течение нескольких месяцев. В телефоне ученика нашли сотни звонков и тысячи сообщений, которыми они обменивались. Подросток учился в 10-м классе, где преподавала обвиняемая.
Школа отстранила женщину от работы. В рамках судебного разбирательства Дабуби заключила сделку с прокурорами, что позволит ей избежать тюремного заключения. На текущий момент она ожидает приговора.
Ранее в США педофил проник в дом и залез в постель к девочке.
Читайте также: