Группа поляков жестоко избила украинца в Польше
В польском Радоме группа местных жителей напала на гражданина Украины, сопровождая избиение оскорблениями по национальному признаку. Об этом сообщил в Facebook* посол украинской республики в Польше Василий Боднар.
По его словам, конфликт начался с бытового инцидента, который удалось урегулировать без участия полиции. Однако позже украинец стал жертвой группового нападения. К нему применили физическое насилие, а во время избиения звучали уничижительные высказывания, связанные с его происхождением.
Получившего тяжелые травмы пострадавшего госпитализировали.
Какие именно обстоятельства предшествовали драке, посол не уточнил. Боднар выразил надежду на объективное расследование и наказание виновных.
Читайте также: *Запрещен в РФ