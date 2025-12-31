РИА Новости: В Ленобласти идут поиски заблудившихся в лесу отца и сына
Поисковый отряд «Лиза Алерт» ищет в Ломоносовском районе Ленинградской области отца и сына, которые ушли в лес и не вернулись. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
По данным отряда, с ночи продолжаются поиски 45-летнего мужчины и 16-летнего юноши. Волонтёры просят помощи. Работает оперативный штаб, где можно согреться, к поискам привлекли два вертолёта и дроны с тепловизорами, однако людей на земле критически не хватает.
В «Лиза Алерт» подчёркивают, что ситуация осложняется холодной погодой. У отца мальчика больные ноги, ему нужно принимать лекарства, которых с собой нет. Всех, кто готов присоединиться к поискам, просят приехать в штаб. Опыт не нужен, на месте сориентируют и объяснят, что делать.
