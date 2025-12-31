РИА Новости: В Ленобласти идут поиски заблудившихся в лесу отца и сына

31 декабря 2025, 19:44

Фото: istockphoto/Piotr Krzeslak

Поисковый отряд «Лиза Алерт» ищет в Ломоносовском районе Ленинградской области отца и сына, которые ушли в лес и не вернулись. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.