Назвали возможную причину столкновения поездов на пути к Мачу-Пикчу
Человеческий фактор мог стать причиной столкновения поездов на линии к Мачу‑Пикчу. Об этом радиостанции RPP заявил глава совета министров Перу Эрнесто Альварес.
По его словам, на участке действуют стационарные системы предупреждения и предусматриваются стандартные сигналы, однако, судя по предварительным данным, один из машинистов по какой-то причине их не заметил, проигнорировал или не придал значения возможным последствиям.
Эти обстоятельства сейчас проверяются в ходе расследования.
Накануне на маршруте к Мачу‑Пикчу столкнулись два поезда: погиб машинист одного из составов, более 30 человек получили травмы. Среди пострадавших — россиянка, у которой диагностировали перелом ребра.
