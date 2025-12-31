Назвали возможную причину столкновения поездов на пути к Мачу-Пикчу

31 декабря 2025, 19:02

Причиной столкновения поездов на пути к Мачу-Пикчу мог стать человеческий фактор

Фото: istockphoto/Mikhail Sotnikov

Человеческий фактор мог стать причиной столкновения поездов на линии к Мачу‑Пикчу. Об этом радиостанции RPP заявил глава совета министров Перу Эрнесто Альварес.