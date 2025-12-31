Достижения.рф

Китайский кроссовер влетел в припаркованный Rolls-Royce в Дагестане — видео

Фото: istockphoto/Anton Novikov

Geely Coolray столкнулся с припаркованным Rolls-Royce в Дагестане. РЕН ТВ опубликовал видео с места аварии.



По информации телеканала, ДТП произошло в Махачкале на улице Кирова. Сообщается, что китайский кроссовер подрезали, после чего он влетел в ограждение и задел стоявшие у дороги автомобили, включая Rolls-Royce.

Судя по кадрам, у люксового авто сильно повредилась боковая часть, на обоих машинах разбились лобовые стекла.



Никита Кротов

