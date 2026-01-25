Житель Индии отрезал себе ногу ради бесплатного образования

25 января 2026, 06:32

Фото: iStock/ravald

В Индии 24‑летний молодой человек добровольно лишил себя левой ступни, чтобы получить право на обучение в медицинском институте по квоте для людей с инвалидностью. Об этом сообщила газета The Times of India.