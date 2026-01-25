Житель Индии отрезал себе ногу ради бесплатного образования
В Индии 24‑летний молодой человек добровольно лишил себя левой ступни, чтобы получить право на обучение в медицинском институте по квоте для людей с инвалидностью. Об этом сообщила газета The Times of India.
Мужчина планировал поступить в вуз в 2026 году. В октябре 2025 года он обратился в Бенаресский индуистский университет за справкой об инвалидности, однако получил отказ.
18 января юноша заявил в полицию о нападении. По его словам, злоумышленники отрезали ему левую ступню. Сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию, но вскоре обнаружили нестыковки в рассказе потерпевшего. В частности, он неоднократно менял свои показания.
В ходе следствия полицейские обнаружили личный дневник молодого человека. В записях он подробно описал свой план поступления в университет через получение статуса инвалида. Кроме того, на месте происшествия нашли следы инъекций — судя по всему, юноша использовал анестетики, чтобы провести процедуру без боли.
