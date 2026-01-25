Неравнодушные махачкалинцы спасли из тонущего автомобиля мать с ребёнком — видео

25 января 2026, 03:55

Жители Махачкалы спасли женщину с ребёнком из тонущей машины

Фото: iStock/JTeivans

В Махачкале местные жители вытащили из тонущего автомобиля женщину с ребёнком. Кадры с места событий показал Телеграм-канал РЕН ТВ.