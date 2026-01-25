Неравнодушные махачкалинцы спасли из тонущего автомобиля мать с ребёнком — видео
В Махачкале местные жители вытащили из тонущего автомобиля женщину с ребёнком. Кадры с места событий показал Телеграм-канал РЕН ТВ.
По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Polo упал в канал имени Октябрьской революции. Несколько неравнодушных мужчин оперативно пришли на помощь. Они взобрались на перекладину над водой и выждали, когда машина проплывёт под ней.
Водитель передал ребёнка через окно одному из спасателей. Благодаря слаженным действиям очевидцев мать и малыш благополучно доставили на берег, а автомобилист выбрался самостоятельно.
На записи видно, насколько опасной была операция: мужчина, принявший ребёнка, едва сам не упал в воду. Однако его подстраховали товарищи, и немаловажную роль сыграла крыша автомобиля, послужившая опорой.
